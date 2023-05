Luke Hughes zažije debut v play off, Devils sa zranil obranca

Newark 7. mája (TASR) - Luke Hughes absolvuje v nedeľu večer debut v play off hokejovej NHL. Obranca New Jersey nastúpi v treťom zápase semifinálovej série Východnej konferencie proti Caroline. Potvrdil to tréner Devils Lindy Ruff.



V závere základnej časti odohral štvrtý muž draftu 2021 dva zápasy s bilanciou 1+1. “Veľmi sa teším, vôbec nie som nervózny. Nervóznejší som, keď pozerám zápas z tribúny. Som pripravený hrať a verím, že tímu pomôžem,” povedal podľa nhl.com 19-ročný mladší brat centra Jacka Hughesa.



V zostave nahradí Ryana Gravesa, ktorý v druhom zápase utrpel zranenie hornej časti tela. V pohotovosti tak po vypadnutí Uticy v play off AHL ostal aj slovenský obranca Šimon Nemec, ktorého Devils oficiálne nepovolali do tímu, ale neuvoľnili ho zatiaľ pre potreby slovenskej reprezentácie na majstrovstvá sveta.



“Diabli” aj s Tomášom Tatarom v zostave prešli v prvom kole cez NY Rangers v siedmich zápasoch, s Hurricanes prehrávajú zatiaľ 0:2. V sérii s Rangers pomohla New Jersey zmena v bránke, keď po dvoch úvodných prehrách Akira Schmid nahradil Víteka Vaněčeka, teraz sa možno situácia zopakuje v opačnom garde. “Je možné, že v treťom zápase bude chytať Vítek,” prezradil Ruff.