Luke Hughes zažije debut za New Jersey proti Buffalu alebo Washingtonu

New York 11. apríla (TASR) - Devätnásťročný obranca Luke Hughes absolvuje svoj debut v hokejovej NHL v jednom z dvoch zostávajúcich dueloch New Jersey Devils v základnej časti sezóny. Mladší brat hviezdneho centra "diablov" Jacka Hughesa podpísal cez víkend s klubom trojročný nováčikovský kontrakt.



Na New Jersey čakajú pred štartom vyraďovačky ešte zápasy proti Buffalu v noci na stredu a proti Washingtonu v noci na piatok SEČ. Kouč Lindy Ruff v pondelok pre TSN potvrdil, že v jednom z týchto stretnutí bude v zostave aj Luke Hughes, ktorý doteraz pôsobil v univerzitnom tíme z Michiganu. V tejto sezóne v ňom nazbieral 48 bodov (10+38) v 39 stretnutiach. V NHL pôsobí aj najstarší z bratskej trojice Quinn Hughes (23), ktorý si oblieka dres Vancouveru.



Devils, v kádri ktorých figuruje aj slovenský útočník Tomáš Tatar, sa v prvom kole play off stretnú s New Yorkom Rangers.