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Lukeš a Guziová si vybojovali majstrovské tituly v modernom päťboji
Guziová získala 1485 bodov a pódium za ňou doplnili Egypťanka Farida Khalilová s Britkou Kerenzou Brysonovou.
Autor TASR
Kuej-jang 30. augusta (TASR) - Čech Matěj Lukeš a Maďarka Blanka Guziová sa stali majstrami sveta v modernom päťboji. Lukeš triumfoval na šampionáte v čínskom Kuej-jang so ziskom 1586 bodov pred Jegorom Gromadským z Ruska a Kórejčanom Som Čchang-wanom. Guziová získala 1485 bodov a pódium za ňou doplnili Egypťanka Farida Khalilová s Britkou Kerenzou Brysonovou.
MS v čínskom Kuej-jang - finále:
muži: 1. Matěj Lukeš (ČR) 1586 b., 2. Jegor Gromadskij (Rus.) 1581, 3. So Čchang-wan (Kór.rep.) 1576
ženy: 1. Blanka Guziová (Maď.) 1485 b., 2. Farida Khalilová (Eg.) 1474, 3. Kerenza Brysonová (V.Brit.) 1464
muži: 1. Matěj Lukeš (ČR) 1586 b., 2. Jegor Gromadskij (Rus.) 1581, 3. So Čchang-wan (Kór.rep.) 1576
ženy: 1. Blanka Guziová (Maď.) 1485 b., 2. Farida Khalilová (Eg.) 1474, 3. Kerenza Brysonová (V.Brit.) 1464