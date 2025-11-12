Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lukko s debutujúcim Florišom vyhralo v prvom osemfinále v Nórsku 3:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Odvety sú na programe na budúci týždeň.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Hokejisti fínskeho klubu Lukko Rauma vyhrali v stredajšom prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov na ľade nórskeho Storhamaru. V drese hostí absolvoval debut iba 17-ročný slovenský obranca Jakub Floriš, ktorý odohral ako siedmy zadák hostí 7:31 min s jednou strelou na bránku. Favorit otočil skóre tromi gólmi v tretej tretine. Odvety sú na programe na budúci týždeň.



LM - prvé zápasy osemfinále:

Storhamar Hockey – Lukko Rauma 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Góly: 17. Berglund, 34. Cangelosi – 41. Beaucage, 44. Jandric, 58. Gelinas
