Paňková získala striebro v C1 do 23 rokov na majstrovstvách Európy

Foix 11. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala na mládežníckych MS vo francúzskom Foix striebro v C1 do 23 rokov. S jedným dotykom, ktorý mala na štvrtej bráne, zaostala za víťaznou Američankou Evy Leibfarthovou o 33 stotín sekundy. Dvadsaťročná Slovenka získala pre svoju krajinu prvú medailu na prebiehajúcom podujatí. Jej krajanka Emanuela Luknárová skončila na 4. mieste, bronzová Eva Alina Hočevarová zo Slovinska mala o 1,17 s lepší čas.



Paňková dosiahla deviatu individuálnu medailu v mládežníckych kategóriách. Na MSJ to bol pre ňu štvrtý cenný kov. Pred tromi rokmi získala v talianskej Ivrei zlato v C1 medzi juniorkami a striebro v kajak krose. V roku 2021 sa tešila z bronzu v K1 medzi juniorkami v slovinskom Tacene.



Dvadsaťročná Slovenka bola v semifinále siedma a v záverečnej jazde vylepšila napriek chybe svoj čas o takmer deväť sekúnd. Po príchode do cieľa figurovala na prvom mieste, no predbehla ju Leibfarthová, ktorá predviedla čistú jazdu.



Luknárová štartovala hneď za Paňkovou. Oproti krajanke síce neurobila žiadny dotyk, no od úvodu bola pomalšia. V cieli sa zaradila za ňu na druhú priečku. Okrem Leibfarthovej však bola napokon rýchlejšia aj Hočevarová, ktorá spravila jeden „ťuk“ na dvadsiatej bránke.