Luknárová, Chlebová a Macúš sú vo finále C1 do 23 rokov

Výsledky - C1 do 23 rokov



semifinále



muži: 1. Lukáš Kratochvíl (ČR) 94,55 s (0), 2. Kurts Rozentalis +1,33 (0), 3. Luc Royle (obaja V. Brit.) +2,05 (0), ...9. Ľudovít MACÚŠ +4,56 (2), 28. David ŠTAFFEN (obaja SR) +55,43 (52)



ženy: 1. Gabriela Satková (ČR) 104,32 s (2), 2. Eva Alina Hočevarová (Slov.) +0,93 (0), 3. Tereza Kneblová (ČR) +2,64 (0), ...6. Emanuela LUKNÁROVÁ +5,40 (0), 8. Ivana CHLEBOVÁ (obe SR) +6,76 (0)





Liptovský Mikuláš 6. júla (TASR) - Tri slovenské lode postúpili do finále C1 do 23 rokov na MSJ vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši. Najviac sa darilo Emanuele Luknárovej, ktorá obsadila v semifinále šieste miesto. Okrem nej postúpili aj Ivana Chlebová a Ľudovít Macúš.Luknárová ukázala bezchybnú jazdu a v prostrednej náročnej časti a pod oravským skokom stavila na istotu. Na druhom medzičase síce potom strácala na najrýchlejšiu Gabrielu Satkovú 8,15 sekundy, no na záverečných piatich bránkach skresala manko takmer o sekundu a pol. Figurovala na priebežnom druhom mieste, čo jej už vtedy stačilo na postup. V tom čase bola na treťom mieste Chlebová, ktorá nakoniec obsadila 8. pozíciu s bezchybnou jazdou. Stredná časť trate bola pre ňu náročnejšia, no nakoniec si napravila chuť oproti piatkovému nevydarenému semifinále K1. "povedala Chlebová pre TASR.V mužskom semifinále bol okrem Macúša aj David Štaffen. Obaja mali po rozjazdách dobrú pozíciu, no druhý menovanýpäťdesiatku. Macúš urobil len jednu chybu v úvode trate a v jej zvyšku si jazdu strážil. Nakoniec postúpil z deviateho miesta a hranicu podliezol o 29 stotín sekundy.zhodnotil Macúš pre TASR.Finále mužov bolo na programe o 10.50 h. Ženy štartovali o 11.15.