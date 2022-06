Slovensko vo finále vodného slalomu C1 v Tacene s troma loďami

Ľubľana 26. júna (TASR) - Slovensko postúpilo do nedeľného finále C1 na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene s tromi loďami. Spomedzi mužov bol okrem Alexandra Slafkovského a Marka Mirgorodského blízko k finále aj Matej Beňuš. Zo Sloveniek sa prebojovala medzi najlepšiu desiatku iba Emanuela Luknárová.



Všetci traja Slováci zaznamenali v semifinále bezchybné jazdy – najlepší bol s časom 88,44 sekundy líder svetového poradia v tejto disciplíne Slafkovský a o dve pozície nižšie figuroval Mirgorodský. Beňuš tesne nepostúpil, na desiateho Slovinca Anžeho Berčiča stratil 14 stotín sekundy.



Luknárová spravila chybu hneď na úvodnej bránke, no nestratila koncentráciu a v cieli bola priebežne tretia. Nakoniec obsadila 6. miesto, keď na prvú Britku Mallory Franklinovú stratila 3,96 sekundy.



Menej sa darilo jej krajankám Soni Stanovskej a Simone Glejtekovej, ktoré skončili na 23. a 24. pozícii. Prekvapujúco pritom nepostúpila ani Jessica Foxová z Austrálie. Svetová jednotka v C1 a K1 bola pôvodne desiata, no rozhodcovia jej dodatočne pripočítali dve trestné sekundy a klesla na dvanástu pozíciu.