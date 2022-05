Luknárová postúpila do semifinále C1 z 1. kola kvalifikácie

Liptovský Mikuláš 27. mája (TASR) - Slovenská kanoistka Emanuela Luknárová postúpila do semifinále C1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome. V Liptovskom Mikuláši štartovala v 1. kole kvalifikácie ako desiata a pri prejazde cieľom bola jediná s bezchybnou jazdou.



V druhom kole ešte o postup zabojujú Soňa Stanovská, ktorej ušla najlepšia pätnástka v úvodnej rozjazde o 85 stotín sekundy, a Zuzana Paňková. Tá mala rozbehnuté veľmi dobré 1. kolo, no nezvládla záverečné dve bránky, pričom do prvej z nich sa nezmestila a dostala 50-sekundový trest. Ďalšie rozjazdy ženskej C1 sú na programe o 10.55 SELČ.