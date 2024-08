Luknárová získala bronz v C1 do 23 rokov

výsledky - MEJ vo vodnom slalome



C1 ženy - do 23 rokov



finále: 1. Eva Alina Hočevarová (Slov.) 99,91 s (0), 2. Ellis Millerová (V. Brit.) +3,05 (0), 3. Emanuela LUKNÁROVÁ (SR) +4,55 (2)



C1 muži - do 23 rokov



finále: 1. Mewen Debliquy (Fr.) 88,40 s (0), 2. Adam Král (ČR) +1,77 (2), 3. Kurts Rozentals (V. Brit.) +4,21 (0), ...8. Ľudovít MACÚŠ +7,62 (2), 12. David Štaffen (obaja SR) +56,66 (52)



Krakov 18. augusta (TASR) - Slovenská kanoistka Emanuela Luknárová získala na MEJ v Krakove bronz v C1 do 23 rokov. S jedným dotykom, ktorý mala na tretej bráne, zaostala za víťaznou Slovinkou Evou Alinou Hočevarovou o 4,55 sekundy. Dvadsaťdvaročná Slovenka získala pre svoju krajinu prvú individuálnu medailu na podujatí.Luknárová získala piatu individuálnu medailu v mládežníckych kategóriách. Bronz je zároveň jej prvý cenný kov od MEJ 2022 v talianskej Ivrei a premiérová individuálna mládežnícka medaila pre Slovensko z vrcholového podujatia v tomto roku. V Krakove vybojovali Slováci ešte jeden bronz zásluhou juniorskej hliadky kanoistov.Luknárová bola v semifinále desiata a v záverečnej jazde vylepšila napriek chybe svoj čas o takmer osem sekúnd. Po príchode do cieľa figurovala na prvom mieste, no vzápätí ju predbehla Ellis Millerová z Veľkej Británie, ktorá napokon získala striebro. Zo zvyšných ôsmich kanoistiek bola však rýchlejšie už len Hočevarová, väčšina pretekárok mala problémy v úvodnej časti kanála.Spomedzi Luknárovej krajanov boli v rovnakej kategórii vo finále Ľudovít Macúš a David Štaffen. Prvý menovaný postúpil tesne zo semifinále a napokon obsadil ôsme miesto s jednou chybou. Štaffen dostal k dvojsekundovej penalizácii aj "päťdesiatku" a figuroval na dvanástom mieste. Majstrom Európy do 23 rokov medzi mužmi sa stal Francúz Mewen Debliquy.