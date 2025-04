Kladkový luk miešaných tímov pribudol do programu OH 2028

Bratislava 9. apríla (TASR) - Súčasťou olympijských hier 2028 v Los Angeles napokon bude aj súťaž dvojčlenných miešaných tímov v kladkovom luku. Informáciu v stredu zverejnila strešná organizácia tohto športu World Archery s odvolaním sa na Medzinárodný olympijský výbor.



V prípade slovenskej lukostreľby je to mimoriadne povzbudivá novinka najmä pre Jozefa Bošanského, ešte nedávno druhého a aktuálne deviateho muža svetového rebríčka v „compound“. Úradujúci halový vicemajster Európy sa v situácii, keď sa akákoľvek prítomnosť príslušnej divízie lukostreľby na najbližších OH nejavila ako reálna, opakovane sklamane vyjadril, že vinou pominutia tejto motivácie zrejme počnúc májom 2026 „prestúpi“ do sféry komerčných zahraničných podujatí pre vekovú kategóriu 50+ rokov. „Správa sa k nám dostala, keď sme boli na ceste zo strelnice s Britkou Ellou Gibsonovou a Holanďanom Mikom Schloesserom. Je to super. Konečne možno začnú aj na Slovensku brať kladkový luk ako šport a viac ho budú podporovať – zväz i štát prostredníctvom ministerstva cestovného ruchu a športu,“ uviedol v tlačovej správe slovenského zväzu Bošanský z Floridy, kde tento týždeň strieľa na úvodnom podujatí Svetového pohára – Hyundai Archery World Cup.



„Myslím si, že v zmysle Slovenska to prichádza v najlepšom možnom čase, keďže máme Líviu Orihelovú. Mohli by sme v tejto súvislosti zabojovať, je to zaujímavá téma. Dúfam, že budeme mať šancu. Otázka je, či vtedy ešte budem vládať, lebo je to až o tri roky. Dúfam, že áno, hoci už budem mať svoj vek. Ďalšia otázka je, ako veľmi nás na základe tejto zmeny situácie podporia -či náhodou aj tak nezostaneme na vedľajšej koľaji," skonštatoval Bošanský, ktorého prípravu obmedzilo vyradenie z Top tímu vzhľadom na presun dôrazu na olympijské športy, respektíve disciplíny.



„Nálada medzi kladkármi tu v Auburndale je v tejto chvíli naozaj výborná. Tešíme sa, všetci sme šťastní. Postrehol som aj to, že niektoré zväzy okamžite začali riešiť prípadné presuny strelcov medzi krajinami... Už sa to začalo formovať,“ podotkol na záver 48-ročný rázovitý zjav domácej i medzinárodnej scény Bošanský.



Osemnásťročná Orihelová skončila vo februári štvrtá vo vekovej kategórii U21 na halových majstrovstvách Európy v tureckom Samsune.



Súťaž „compound“ mixtímov v LA28 doplní lukostrelecké portfólio na šesť disciplín. Pribudne k piatim súpereniam v olympijskom luku (recurve): muži jednotlivci a družstvá, ženy jednotlivkyne a družstvá a k tomu miešané tímy. WA predznamenala, že podrobnosti zverejnia neskôr. „Je to monumentálny krok vpred pre naše odvetvie a pre milióny strelcov z kladkového luku po celom svete, ktorí dlho prahli po olympijskom uznaní,“ uviedol prezident WA Ugur Erdener.