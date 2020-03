Lukostreľba: Longová cítila v JAR stúpajúcu formu, snaží sa ju udržať

Bratislava 28. marca (TASR) - Lukostrelkyňa Alexandra Longová si pochvaľovala nárast formy v Juhoafrickej republike, kde vo februári absolvovala sústredenie pred novou sezónou. To napokon nemalo dlhé trvanie, pre hrozbu šírenia koronavírusu sa 26-ročná reprezentantka rozhodla vrátiť na Slovensko a dobrovoľne absolvovala dvojtýždňovú karanténu.



Momentálne s menšími obmedzeniami opäť zarezáva v tréningovom procese, hoci v tejto chvíli ešte nevie, ako bude tohtoročný kalendár lukostrelcov vyzerať. "Vo februári som vycestovala do Juhoafrickej republiky. V tom čase sa o možnosti výskytu koronavírusu na Slovensku len začínalo hovoriť. Aj z tohto dôvodu som sa snažila predĺžiť si pobyt v Afrike. Pôvodne som mala ostať na sústredení tri týždne, po ktorých mi nepredĺžili víza a musela som sa vrátiť domov. Na Slovensko sme prišli deň pred nariadením povinnej karantény. Samozrejme, nechcela som ohroziť ani seba, ani ostatných a dvojtýždňovú karanténu som dobrovoľne podstúpila," uviedla v rozhovore pre olympic.sk účastníčka OH 2016 v Riu de Janeiro.



Cesta z JAR prebehla podľa jej slov bez komplikácií. "Keď sme cestovali, merali nám teplotu a v lietadle sme museli vypísať tlačivá o tom, na ktorom mieste sme sedeli a s kým sme cestovali. Čo sa týkalo situácie na letiskách, nevnímali sme výrazné špeciálne opatrenia. Celá cesta dopadla v poriadku a stihli sme sa vrátiť v hodine dvanástej. Som rada, že som si pobyt nakoniec nepredĺžila, keďže potom by bol transport domov komplikovanejší," vydýchla si Longová, ktorá si pochvaľovala dosiahnuté výsledky v úvode prípravy.



"Tešila som sa, že som nabehla na režim iných krajín, ktoré môžu s prípravou začať v skorších mesiacoch. Vrcholné preteky sa väčšinou začínajú už v máji, čo pre mňa znamená krátky čas na prechod z halovej sezóny na terčovú. Pre chladné počasie na Slovensku nemôžem absolvovať objemové tréningy v dostatočnej miere. Počas sústredenia v Afrike som cítila, že moja forma stúpa. Na súťažiach, na ktorých som sa zúčastnila, som dosahovala bodové nástrely, ktoré sa mi minulý rok podarili až ku koncu sezóny. Myslím si, že z tohto pohľadu bola moja forma dobrá. Keďže ide o individuálny šport, mám aj v momentálnej situácii vhodné podmienky na tréning. Aj keď v obmedzenom režime. Na strelnici sa striedame a aspoň sčasti udržiavam formu a nie som úplne odpísaná od tréningu," povedala slovenská reprezentantka.



Náročné obdobie zvláda aj vďaka domácemu tréningu. Lukostrelci v porovnaní s inými športovcami nemajú radikálne obmedzenia, čo Longová víta: "Počas dvojtýždňovej karantény som ostala doma a využívala som pomôcky, ktoré boli dostupné. Som zo športovej rodiny, takže som mala k dispozícii dostatok pomôcok, ktoré potrebujem, či už to boli činky, fitlopta, švihadlo, či iné základné veci. Snažila som sa aspoň takýmto spôsobom udržať sa v čo najlepšej fyzickej kondícii. Absolvovala som aj suchý tréning s lukom, bez strieľania. Postupne nabieham na strelecký režim v obmedzených časoch, keďže nechceme riskovať. Na strelnici sa striedame. V porovnaní s inými športmi môžem však povedať, že pri tréningu nemáme radikálne obmedzenia. Zatiaľ sa na strelnici striedame traja reprezentanti, ktorí Slovensko reprezentujú na medzinárodnej úrovni. Skupinové tréningy, tréningy pre začiatočníkov a deti sú zrušené. Strieľame zo zastrešeného kontajnera, ktorý je vykurovaný. Každý deň si napíšeme hodiny, kto bude v akom čase na strelnici. Aj takýmto spôsobom sa snažíme chrániť sa navzájom a prakticky sa nestretávame," dodala Longová pre olympic.sk.



Pandémia koronavírusu zasiahla celý športový svet, Longová však nestráca optimizmus: "Myslím si, že sa to všetko nejakým spôsobom vyrieši. Treba pracovať s tým, čo máme a hlavne musíme zostať zdraví. Ako športovci sme často mimo domova, a preto dúfam, že toto obdobie využijeme aj na oddych a načerpanie nových síl. Športu sa dá venovať aj po psychickej stránke, a preto dúfam, že to každý športovec využije v čo najväčšej možnej miere. Dúfam, že nás tieto náročnejšie podmienky viac zomknú."



O miestenku na OH v Tokiu chce bojovať v najlepšej možnej kondícii: "Momentálne neviem, ako bude sezóna nakoniec vyzerať. Kvalifikačné preteky, ktoré majú byť v máji a júli, zatiaľ zrušené neboli, preto musím byť stále v tréningovom režime, ktorý sa aj vzhľadom na podmienky snažím zachovať na čo najvyššej úrovni. Verím, že organizátori situáciu prehodnotia a pripravia podmienky tak, aby boli pre všetkých férové."