Na halové ME ide tucet Slovákov, Bošanský: Chcel by som medailu

Nominácia SR na HME v lukostreľbe v tureckom Samsune (19. - 23. februára):



olympijský luk ženy: Denisa Baránková (LK Bratislava), Elena Bendíková (Liptovský ŠLK Liptovský Mikuláš), Kristína Drusková (Reflex Žilina)



olympijský luk muži do 21 rokov: Matej Kuchár (Reflex Žilina), Tomas Lelovič (SPORTAcademy Hlohovec), Daniel Medveczky (LK Bratislava)



olympijský luk ženy do 21 rokov: Adela Tollarovičová (LK Suchá nad Parnou)



kladkový luk muži: Jozef Bošanský (Hubert Arrows Trnovec nad Váhom/PSE Archery)



kladkový luk ženy do 21 rokov: Lívia Orihelová (Blue Arrows Viničné)



holý luk muži: Jozef Lelovič (SPORTAcademy Hlohovec), Tomáš Mikláš, Richard Vereš (obaja LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom)



tréner: Miroslav Bendík



trénerka a vedúca výpravy: Viera Hanuliaková



Bratislava 14. februára (TASR) - Na nadchádzajúcich 20. halových majstrovstvách Európy (HME) v tureckom Samsune (19. - 23. februára) sa predstaví 12 slovenských reprezentantov. Medailovými ambíciami sa netají Jozef Bošanský, uspieť medzi konkurenciou chcú aj Denisa Baránková či junior Daniel Medveczky.nformoval na tlačovej konferencii v Dome športu predseda Slovenského lukostreleckého zväzu Vladimír Bužek a dodal:Baránková a vekom ešte stále junior Medveczky, budú spolu s Bošanským papierovo najväčšími slovenskými nádejami. Štyridsaťosemročný svetový rekordér v hale na 25 m Bošanský i úradujúci juniorský vicemajster sveta v terénnej lukostreľbe Medveczky majú pred sebou iba druhý štart.uviedol Bošanský.poznamenal Medveczky.Slovenská výprava sa presunie do dejiska šampionátu v pondelok 17. februára. Prvé oficiálne tréningy v dejisku budú o deň neskôr, od 19. februára je na programe kvalifikácia. O medaily sa bude bojovať 22. a 23. februára.