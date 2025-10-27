< sekcia Šport
Lukostrelci Bako, Krejčí a Szijártó zvíťazili na pretekoch v Hlohovci
Prví traja v každej divízii inkasovali prémie 800, 500 a 300 eur.
Autor TASR
Hlohovec 27. októbra (TASR) – Domáci zástupca Peter Bako v holom luku, Čech Richard Krejčí v olympijskom luku a Maďar László Szijártó v kladkovom luku zvíťazili na úvodnom ročníku medzinárodných pretekov YDZ! Elimination League v halovej lukostreľbe, ktoré počas víkendu hostil klub SPORTAcademy Hlohovec. Štartovali takmer dve stovky lukostrelcov z 13 krajín. Skúšobná nultá edícia bola v rovnakom dejisku v januári.
Štyridsaťdeväťročný Bako v dramatickom finále holého luku zvíťazil nad Slovincom Matejom Gradom 6:5 na setové body (26:26, 24:26, 28:25, 25:29, 27:26 – 9:7). Člen Lukostreleckého klubu Turiec Martin pritom v základnej skupine prehral s rovnakým súperom hladko 0:6 a skončil na štvrtej priečke v tabuľke, poslednej postupovej. Dvadsaťročný Krejčí v rozhodujúcom dueli v olympijskom luku prekonal domáci svetlý úkaz tohto podujatia – ešte len 16-ročného Pavla Šuleka z Liptovského Školského lukostreleckého klubu Liptovský Mikuláš. Na setové body to bolo 7:3 (27:29, 28:28, 30:28, 30:28, 29:27). Štyridsaťdvaročný Szijártó si v zápase o zlato v kladkovom luku poradil so Slovákom Jozefom Bošanským (PSE Team) kumulovaným skóre 148:145 z piatich sérií po tri šípy (30:29, 30:28, 28:29, 30:30, 30:29).V troch predchádzajúcich eliminačných súbojoch počnúc osemfinále dokonca predviedol 150, 149 a znova 149 bodov. Szijártóv sobotňajšej kvalifikácii s formátom WA H1-18 nastrieľal 598 bodov (druhý Bošanský 594 b.). Zaostal teda iba o dva body za absolútnym maximom zo 60 šípov. „Len“ do deviatky poslal 39. a 57. výstrel. Za dosiahnutie svetového rekordu bola vypísaná odmena 2000 eur.
Prví traja v každej divízii inkasovali prémie 800, 500 a 300 eur. Vyraďovacej časti v nedeľu dopoludnia predchádzala atraktívna skupinová fáza s 32 najlepšími vo všetkých troch divíziách (4 skupiny po 8 strelcov, systém každý s každým, ďalej vždy išli prví štyria) z kvalifikácie rozdelenej na kategórie podľa pohlavia a veku. V celej nadstavbe sa už strieľalo spoločne. Všetky stretnutia o medaily sa konali tzv. alternatívnym spôsobom so striedaním aktérov a boli v streamovanom priamom prenose
Štyridsaťdeväťročný Bako v dramatickom finále holého luku zvíťazil nad Slovincom Matejom Gradom 6:5 na setové body (26:26, 24:26, 28:25, 25:29, 27:26 – 9:7). Člen Lukostreleckého klubu Turiec Martin pritom v základnej skupine prehral s rovnakým súperom hladko 0:6 a skončil na štvrtej priečke v tabuľke, poslednej postupovej. Dvadsaťročný Krejčí v rozhodujúcom dueli v olympijskom luku prekonal domáci svetlý úkaz tohto podujatia – ešte len 16-ročného Pavla Šuleka z Liptovského Školského lukostreleckého klubu Liptovský Mikuláš. Na setové body to bolo 7:3 (27:29, 28:28, 30:28, 30:28, 29:27). Štyridsaťdvaročný Szijártó si v zápase o zlato v kladkovom luku poradil so Slovákom Jozefom Bošanským (PSE Team) kumulovaným skóre 148:145 z piatich sérií po tri šípy (30:29, 30:28, 28:29, 30:30, 30:29).V troch predchádzajúcich eliminačných súbojoch počnúc osemfinále dokonca predviedol 150, 149 a znova 149 bodov. Szijártóv sobotňajšej kvalifikácii s formátom WA H1-18 nastrieľal 598 bodov (druhý Bošanský 594 b.). Zaostal teda iba o dva body za absolútnym maximom zo 60 šípov. „Len“ do deviatky poslal 39. a 57. výstrel. Za dosiahnutie svetového rekordu bola vypísaná odmena 2000 eur.
Prví traja v každej divízii inkasovali prémie 800, 500 a 300 eur. Vyraďovacej časti v nedeľu dopoludnia predchádzala atraktívna skupinová fáza s 32 najlepšími vo všetkých troch divíziách (4 skupiny po 8 strelcov, systém každý s každým, ďalej vždy išli prví štyria) z kvalifikácie rozdelenej na kategórie podľa pohlavia a veku. V celej nadstavbe sa už strieľalo spoločne. Všetky stretnutia o medaily sa konali tzv. alternatívnym spôsobom so striedaním aktérov a boli v streamovanom priamom prenose
Výsledky:
Holý luk: 1. Peter Bako (SR), 2. Matej Grad (Slovin.), 3. Richard Janík (ČR)
Olympijský luk: 1. Richard Krejčí (ČR), 2. Pavol Šulek (SR), 3. MatějŠpinar (ČR)
Kladkový luk: 1. László Szijártó (Maď.), 2. Jozef Bošanský (SR), 3. DomagojBuden (Chor.)
Holý luk: 1. Peter Bako (SR), 2. Matej Grad (Slovin.), 3. Richard Janík (ČR)
Olympijský luk: 1. Richard Krejčí (ČR), 2. Pavol Šulek (SR), 3. MatějŠpinar (ČR)
Kladkový luk: 1. László Szijártó (Maď.), 2. Jozef Bošanský (SR), 3. DomagojBuden (Chor.)