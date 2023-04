Lukostrelec Jozef Bošanský vyhral Európsku Grand Prix v kladkovom luku

Lilleshall 8. apríla (TASR) - Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský sa stal víťazom kladkového luku na Európskej Grand Prix v lukostreľbe v britskom Lilleshalle. Štyridsaťšesťročný pretekár triumfoval na podujatí Grand Prix druhýkrát v kariére, v roku 2021 uspel v Antalyi.



Bošanský obsadil v Lilleshalle v kvalifikácii siedme miesto, keď získal 695 bodov. Vďaka tomu mal v prvých dvoch kolách vyraďovacej časti voľný žreb. V šestnásťfinále si poradil s Britom Adamom Carpenterom 147:142, v osemfinále zdolal Taliana Michea Godana 146:139. Vo štvrťfinále si poradil s ďalším britským lukostrelcom Kaiom Thomasom-Prausem 149:144 a v semifinále aj s Grékom Konstantinosom Drakiotisom 148:144.



Vo finále so Shamaiom Yamromom z Izraela, ktorý v Lilleshalle dovtedy strieľal suverénne a vyhral aj kvalifikáciu, síce tesne prehral prvé dve kolá (29:30, 28:29), ale v ďalších troch už ukázal pevné nervy, desiatku minul len raz (30:27, 29:30, 30:29) a radoval sa z tesnej výhry 146:145.



Jozef Bošanský by sa mal v slovenskom drese predstaviť v kladkovom luku aj na Európskych hrách v Krakove, na ktoré získal miestenku. Okrem neho do Poľska pocestujú jeden muž a jedna žena v olympijskom luku. Informoval o tom olympic.sk.