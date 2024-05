Lukostreľkyňa Baránková postúpila na ME v Essene do šestnásťfinále

Essen 9. mája (TASR) - Družstvo slovenských lukostrelkýň v zložení Denisa Baránková, Elena Bendíková a Kristína Drusková postúpilo vo štvrtok na majstrovstvách Európy v nemeckom Essene do osemfinále. Zostáva tak v hre o miestenku na olympijské hry do Paríža. Slovenky zvíťazili nad Poľkami 5:1 a v piatok podvečer nastúpia proti favorizovaným Taliankam.



Mužom sa v tímovej súťaži olympijského luku nedarilo, trojica Daniel Medveczký, Juraj Duchoň a Miroslav Duchoň nestačila na Poliakov tesne 4:5. V súťaži miešaných tímov dvojica Baránková, Medveczký najprv zdolala Dánov 5:4 a potom v osemfinále podľahla Turkom 2:6. V tejto disciplíne sa však na podujatí olympijské miestenky nerozdávajú.



O Paríž nebojujú v Essene ani jednotlivci, v disciplíne olympijský luk si Baránková vo štvrtok zaistila postup medzi 32 najlepších. Do šestnásťfinále sa prepracovali aj Jozef Bošanský, Matúš Durný a Petra Kočutová v neolympijskej disciplíne kladkový luk.



Baránková si v kole pre nasadzovanie vybojovala pozíciu číslo 27 a v 1. kole mala voľno. V 2. kole zdolala Dánku Nannu Jakobsenovú 6:2. V súboji o postup do osemfinále ju čaká nasadená šestka Charline Schwarzová z Nemecka. Elena Bendíková si v súťaži pripísala jedno víťazstvo, keď v 1. kole zdolala Švédku Eriku Jangnasovú 6:5. Následne však nestačila na Dánku Randi Degnovú 4:6. Kristína Drusková neuspela už vo svojom úvodnom vystúpení, keď podľahla Belgičanke Charlotte Destrooperovej 2:6.



V olympijskom luku mužov sa Slovákom nepodarilo prejsť cez 2. kolo. Víťazstvo si pripísal iba Juraj Duchoň, ktorý v 1. kole zdolal Švéda Kaja Sjöberga 6:4, následne však podľahol Talianovi Federicovi Musolesimu 0:6. Miroslav Duchoň nestačil už na úvod súťaže na Pita Kleina z Luxemburska 2:6, Daniel Medveczký podľahol Andrejovi Hovhannisjanovi z Arménska 2:6.



Bošanský v kole pre nasadzovanie predviedol siedmy najlepší výkon a postúpil tak priamo do šestnásťfinále. Durný vstúpil do súťaže ako nasadená jedenástka, v 1. kole mal voľno a v druhom zdolal Poliaka Rafala Dobrowolského 149:144. Tretí Slovák v súťaži Marcel Pavlík prehral v 1. kole s domácim Nemcom Ravenom Flüssom 137:143.



P. Kočutovej stačil k postupu medzi 32 najlepších jeden úspešný duel s Belgičankou Sarah Prieelsovou 144:139. Lucia Kočutová vypadla po prvom zápase s Britkou Grace Chappelovou (138:146). V súťaži miešaných tímov kladkového luku duo P. Kočutová, Bošanský podľahlo už vo svojom prvom stretnutí Ukrajincom 151:153.



Šampionát pokračuje v piatok. Predpoludním sú na programe súboje jednotlivcov a podvečer súťaže družstiev, v ktorej sa okrem žien v olympijskom luku predstaví aj tím slovenských mužov v kladkovom luku.