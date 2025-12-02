Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lulea v prvom štvrťfinále Ligy majstrov zdolala Ilves Tampere 3:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hráči fínskeho mužstva prehrali vôbec prvý duel v rámci aktuálneho ročníka LM, pred postupom z osemfinále ovládli hlavnú časť súťaže.

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Hokejisti švédskeho Lulea Hockey zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov nad Ilvesom Tampere 3:2. Hráči fínskeho mužstva prehrali vôbec prvý duel v rámci aktuálneho ročníka LM, pred postupom z osemfinále ovládli hlavnú časť súťaže.



Liga majstrov - štvrťfinále:

prvý zápas

Lulea Hockey - Ilves Tampere 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Góly: 5. Shinnimin, 15. Nurmi, 45. Brome - 43. Laurell, 51. Teuho-Markkola
