Lulea v prvom štvrťfinále Ligy majstrov zdolala Ilves Tampere 3:2
Hráči fínskeho mužstva prehrali vôbec prvý duel v rámci aktuálneho ročníka LM, pred postupom z osemfinále ovládli hlavnú časť súťaže.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Hokejisti švédskeho Lulea Hockey zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov nad Ilvesom Tampere 3:2. Hráči fínskeho mužstva prehrali vôbec prvý duel v rámci aktuálneho ročníka LM, pred postupom z osemfinále ovládli hlavnú časť súťaže.
Liga majstrov - štvrťfinále:
prvý zápas
Lulea Hockey - Ilves Tampere 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Góly: 5. Shinnimin, 15. Nurmi, 45. Brome - 43. Laurell, 51. Teuho-Markkola
