Lundeström a Sörensen posilnia Švédov, E.Karlsson a Dahlin neprídu

Štokholm 10. mája (TASR) - Švédskej hokejovej reprezentácii nepomôžu na MS v Rige hviezdni obrancovia Erik Karlsson (San Jose) a Rasmus Dahlin (Buffalo). Naopak, "tri korunky" môžu na šampionáte počítať s útočníkmi Isacom Lundeströmom (Anaheim) a Marcusom Sörensenom (San Jose).



Obranca San Jose Karlsson bol počas sezóny v kontakte s reprezentačným trénerom Johanom Garpenlövom a spolu debatovali aj na tému MS. Keď s ním však bude hovoriť najbližšie, bude mu musieť povedať nie. "Skutočne rád by som prišiel reprezentovať svoju krajinu, vždy s radosťou hrám za národný tím a mal som v úmysle prísť aj na vlaňajší šampionát, kým neoznámili jeho zrušenie. No tento rok pre situáciu v rodine, COVID-19 a ďalšie dôvody bude pre mňa ťažké zúčastniť sa na majstrovstvách," citoval dvojnásobného víťaza Norrisovej trofeje denník Aftonbladet. Dahlinovi sa končí zmluva v Buffale, čakajú ho rokovania o novej a pravdepodobne nebude chcieť riskovať zranenie na MS. "Hráči, ktorí sa chystajú podpísať nové dlhodobé kontrakty, vo väčšine prípadov odmietnu prísť. Je na danom hráčovi, ako sa k tomu postaví. Samozrejme, potom je to aj otázka výšky poistky," uviedol Garpenlöv.



Tréner švédskej reprezentácie však bude môcť počítať s niekoľkými posilami z NHL. Podľa SVT už súhlasili s účasťou na MS center Lundeström a krídelník Sörensen. K myšlienke reprezentovať svoju krajinu je naklonený aj útočník Los Angeles Kings Lias Andersson. "Je pre mňa cťou hrať za národný tím, cítim sa vo skvelej kondícii. Ak ma zavolajú, rád prídem," povedal Andersson pre Aftonbladet. Švédi budú 30. mája súperom Slovákov v základnej A-skupine MS, v nej sa stretnú aj s Dánmi, Bielorusmi, Švajčiarmi, Čechmi, Britmi a Rusmi.