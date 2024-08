Luo Š'-fang triumfovala do 59 kg v novom olympijskom rekorde

vzpieranie



ženy do 59 kg: 1. Luo Š'-fang (Čína) 241 kg - olymp. rekord (trh 107 kg - OR/nadhod 134 kg - OR), 2. Maude Charronová (Kan.) 236 (106/130), 3. Kuo Hsing-Chun (Taiwan) 235 (105/130), 4. Anyelin Maria Venegasová Valerová (Ven.) 230 (102/128), 5. Rafiatu Folashade Lawalová (Nigéria) 230 (100/130), 6. Elreen Ann Andová (Fil.) 230 (100/130), 7. Kamila Konotopová (Ukr.) 227 (104/123), 8. Janeth Gomezová (Mex.) 217 (95/122), 9. Dora Meiriama Tchakounteová (Fr.) 213 (98/115), 10. Mathlynn Sasserová (USA) 209 (94/115)

Paríž 8. augusta (TASR) - Čínska vzpieračka Luo Š'-fang triumfovala na OH v Paríži v kategórii do 59 kg. Vo štvrtok zvíťazila súhrnným výkonom 241 kg v dvojboji, čo je nový olympijský rekord. Úradujúca majsterka sveta odsunula na striebornú priečku Kanaďanku Maude Charronovú (236), bronz získala obhajkyňa titulu z Tokia Kuo Hsing-Chun z Taiwanu (235).Luo Š'-fang bola v olympijskej súťaži suverénna, olympijské rekordy vytvorila aj v trhu (107) a nadhode (134). Do svojej zbierky pridala ďalší cenný úspech, okrem titulov z MS a OH triumfovala vlani aj na ázijskom šampionáte a na Ázijských hrách získala vo svojej kategórii striebro.