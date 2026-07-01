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Luostarinen podpísal zmluvu s Floridou v celkovej výške 40 miliónov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dvadsaťsedemročný útočník vstupuje do posledného roka trojročnej zmluvy s platom 3 milióny dolárov na sezónu.

Autor TASR
Sunrise 1. júla (TASR) - Fínsky hokejový útočník Eetu Luostarinen podpísal s klubom NHL Florida Panthers novú osemročnú zmluvu. Vynesie mu celkovo 40 miliónov dolárov a platový strop „panterov“ každoročne zaťaží sumou 5 miliónov.

Dvadsaťsedemročný útočník vstupuje do posledného roka trojročnej zmluvy s platom 3 milióny dolárov na sezónu. Po jej vypršaní sa mohol stať 1. júla 2027 voľným hráčom.

V NHL debutoval v drese Caroliny, ktorá ho draftovala v roku 2017 zo 42. miesta. Od sezóny 2020/2021 pôsobí na Floride, s ktorou dvakrát získal Stanleyho pohár. V roku 2019 získal na MS na Slovensku zlatú medailu. V NHL doteraz odohral v súčte základnej časti a play off celkovo 520 zápasov, v ktorých nazbieral 195 kanadských bodov.
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