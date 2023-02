Lušňák po dvoch rokoch v extralige, vo Zvolene zmena kapitána

Zvolen (TASR) – Hokejisti Zvolena v 35. kole Tipos exraligy vydreli doma víťazstvo nad Liptovským Mikulášom 2:1 už aj s uzdraveným Marekom Viedenským. Ten pre zranenie absentoval dva týždne. Návrat do zostavy aktuálne druhého celku tabuľky síce neoslávil gólom, ale s kapitánskym céčkom na drese. Prevzal ho po Petrovi Zuzinovi.



"Tak sa to dohodlo. U nás je jedno, kto má aké písmenko na drese, tvoríme tím, hráme jeden za druhého. Hráme každý za toho vedľa seba ako päťky na ľade. Ak chceme vyhrávať, nezáleží na tom, kto má aké písmeno na drese," vyjadril sa k zmene na kapitánskom poste 32-ročný Viedenský, pričom to nechcel bližšie rozvádzať. zápasu s L. Mikulášom povedal: "Dôležité je, že sme vyhrali. Dva body sú lepšie ako jeden, hoci ten tretí sme nezískali. Makali sme celý zápas ako tím a ako tím sme vyhrali. Verím, že v ďalších zápasoch budeme ešte úspešnejší."



Liptovskému Mikulášu chýbajú aktuálne až traja zranení kľúčoví útočníci, legionári Walega, Karsums a Kuru. Na výpomoc tak prišiel do mužstva Patrik Lušňák z druhej slovenskej najvyššej súťaže, kde oblieka dres Považskej Bystrice. A vo Zvolene sa hneď blysol gólom na 1:1, ktorý znamenal pre Liptákov zisk bodu. "Mohol som pridať ešte jeden víťazný gól, to by ma viac potešilo. Bolo dobré, že mi to tam padlo, za čo som vďačný. Ešte mám jeden zápas pred sebou proti Trenčínu, tak dúfam, že tam urveme tri body a pomôžem mužstvu," neskrýval svoje pocity Lušňák.



O záchranu bojujúci Liptáci zaknihovali štyri prehry v rade, no v posledných troch stretnutiach zakaždým bodovali po remízach v riadnom hracom čase. Vo Zvolene boli taktiež blízko k prekvapeniu. "Musím pochváliť celé mužstvo, všetci sme makali do poslednej sekundy. Škoda predĺženia, tam dvaja hráči prepadli, domáci išli do prečíslenia a z toho nám dali gól," podotkol 34-ročný krídelník.



Lušňák sa vrátil do extraligy po dvoch rokoch. S Liptákmi sa dohodol nateraz na výpomoci počas dvoch stretnutí pred reprezentačnou prestávkou. Vo Zvolene ukázal silu na puku, hoci do tempa sa dostával postupne, čo samotný hráč ani netajil: "Čo sa týka nasadenia, je to o niečo vyšší level. Bolo pre mňa potešením si tu zahrať. Viem, aké je extraligové tempo oproti prvej lige. Prvých desať minút mi robilo trošku problém po tých dvoch rokoch dostať sa do extraligového tempa, viac som sa zadýchal, ale po prvej tretine som sa už cítil super. Už som to ani tak nebral, že by som hral vyššiu súťaž. Dostal som sa do toho a bolo to dobré."