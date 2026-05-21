Lustrinelli by sa mal stať novým trénerom Unionu Berlín
Autor TASR
Berlín 21. mája (TASR) - Švajčiar Mauro Lustrinelli by sa mal podľa Sky TV stať novým trénerom nemeckého futbalového klubu Union Berlín. Päťdesiatročný kouč doviedol v tejto sezóne FC Thun k premiérovému švajčiarskemu titulu.
Lustrinelli prišiel na lavičku ešte druholigového Thunu v lete 2022. S tímom vlani vyhral druhú najvyššiu súťaž a v nováčikovskej sezóne v Super League s ním oslavoval majstrovskú trofej. Union je údajne ochotný zaplatiť výstupnú klauzulu v hodnote milión eur, keďže Švajčiar má podpísaný kontrakt do roku 2028.
Berlínsky klub hľadá dlhodobú náhradu za Steffena Baumgarta, s ktorým ukončil spoluprácu začiatkom apríla. Na lavičku si dočasne sadla historicky prvá žena v rámci Bundesligy Marie-Louise Etová, ktorá udržala mužstvo v najvyššej súťaži, ale v klube má viesť družstvo žien.
