Luton podpísal zmluvu s krídelníkom Townsendom

Londýn 11. októbra (TASR) - Nováčik anglickej futbalovej ligy Luton podpísal krátkodobú zmluvu s Androsom Townsendom.



Tridsaťdvaročný krídelník pôsobil uplynulé dve sezóny v Evertone, ktorý s ním v lete ukončil zmluvu. V súťažnom zápase sa neobjavil od marca 2022, keď si poranil predný skrížený väz. S Lutonom podpísal zmluvu do januára. "Luton je môj miestny tím, bývam asi 20 až 25 minút od štadióna, takže som ich sledoval počas play off v Championship a to, že postúpili je skvelé. Nikdy som si však nemyslel, že si oblečiem tento dres, je veľká česť hrať za tento klub a opäť v Premier League," povedal Townsend, ktorý má na konte aj 13 štartov a tri góly v anglickej reprezentácii.



V minulosti hral aj za Newcastle, Tottenham a Crystal Palace. V najvyššej súťaži odohral 264 zápasov, strelil 25 gólov a na ďalších 35 prihral. Luton je po ôsmich zápasoch so štyrmi bodmi na 17. mieste tabuľky.