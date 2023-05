Luton zdolal Coventry, vybojoval si postup do Premier League

Finále play off Championship o postup do Premier League:



Coventry City - Luton Town 1:1 po predĺžení (1:1, 0:1), 5:6 v rozstrele z 11 m

Góly: 66. Hamer - 23. Clark



Londýn 27. mája (TASR) - Futbalisti Lutonu Town sa prvýkrát od roku 1992 predstavia v najvyššej anglickej súťaži. Postup do Premier League si vybojovali triumfom vo finále play off Championship v londýnskom Wembley nad Coventry City 6:5 v jedenástkovom rozstrele, keď sa duel v riadnom hracom čase i po predĺžení skončil nerozhodne 1:1. Luton v menoslove nováčikov PL doplnil dvojicu Burnley a Sheffield United, ktorá si postup vybojovala priamo.Kapitán Lutonu Tom Lockyer musel opustiť predčasne ihrisko už po desiatich minútach, keď skolaboval bez cudzieho zavinenia a museli ho previezť do nemocnice. Podľa funkcionárov klubu bol však pri prevoze pri vedomí a komunikoval. Jeho spoluhráči sa ujali vedenia v 23. minúte zásluhou Jordana Clarka, no v druhom polčase vyrovnal holandský stredopoliar Gustavo Hamer a vynútil si predĺženie. Keďže gól už nepadol, prišiel na rad rozstrel z bieleho bodu. V ňom premenil Luton všetkých šesť pokusov, jediný neúspešný exekútor bol v šiestej sérii obranca Fankaty Dabo z Coventry. Rozhodujúci zásah Lutonu dal Dan Potts.Luton vypadol do druhej ligy v roku 1992, v poslednej sezóne pred založením Premier League. Ešte pred piatimi rokmi pôsobil spolu s Coventry až vo štvrtej najvyššej súťaži, ale teraz sa môže tešiť z jedného z najlukratívnejších postupov vo svete futbalu. V tejto sezóne obsadil v tabuľke Championship (druhá liga) tretiu priečku a v semifinále play off potom vyradil v dvojzápase Sunderland (1:2 vonku a 2:0 doma).