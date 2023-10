Luukkonen s prvým čistým kontom, Dahlin natiahol bodovú šnúru

New York 30. októbra (TASR) - Brankár Ukko-Pekka Luukkonen dosiahol v nedeľnajšom zápase svoje prvé čisté konto v NHL. Dvadsaťštyriročný Fín pomohol Buffalu Sabres k víťazstvu 4:0 nad Coloradom Avalanche 23 zákrokmi. Domáci obranca Rasmus Dahlin natiahol svoju bodovú sériu už na osem stretnutí, keď v 57. minúte spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky.



Luukkonen si pripísal svoj druhý štart v sezóne a rovnako ako v Ottawe (6:4) pomohol mužstvu k triumfu. "Je to skvelý pocit. Povzbudí to moje sebavedomie, čakal som na shutout už dlho," uviedol pre nhl.com. Pochválil ho aj jeho spoluhráč Erik Johnson pre ktorého to bol špeciálny duel, keďže predcházajúcich trinásť sezón pôsobil v Colorade: "Upie bol úžasný." Publikum po víťazstve skandovalo "Luuuuuk", rovnaký pokrik zopakoval v šatni aj celý tím. Luukkonen dostal od spoluhráčov meč po tom, ako ho označili za hráča zápasu.



Dahlin sa stal tretím obrancom v histórii Sabres s minimálne jednou osemzápasovou bodovou sériou. Pred ním to dokázali aj Phil Housley a John Van Boxmeer. Prvý muž draftu 2018 sa vyrovnal Dylanovi Larkinovi, Williamovi Nylanderovi a Artemijovi Panarinovi, všetci predviedli v tejto sezóne zatiaľ najdlhšie série minimálne s bodom v zápase.



V ďalšom zápase New Jersey zdolalo Minnesotu 4:3, keď Devils strelili opäť dva góly počas presilových hier. Ich bilancia je 14 presných zásahov v početných výhodách z 33 možností. Sú prvý tím s takýmto počtom od roku 2019, keď vtedy 14 gólov strelilo Buffalo. Jesper Bratt sa podieľal na triumfe dvoma gólmi a asistenciou, švédsky útočník nazbieral počas osobnej sedemzápasovej bodovej série šesť gólov a osem asistencií.



San Jose neuspelo ani v deviatom stretnutí v sezóne a stále čaká na víťazstvo. Deviatu prehru v rade si Sharks zapísali vo Washingtone. Obranca Ty Emberson získal v drese hostí svoj prvý bod v profilige, keď sa podieľal asistenciou na jedinom góle San Jose. Premiérový bod v NHL sa podarilo získať aj domácemu Hardymu Hämanovi Aktellovi. Švédsky obranca prihral na víťazný gól Tomovi Wilsonovi. Tomu sa podarilo získať jubilejný 300. bod v profiligovej kariére. Alexander Ovečkin nazbieral dve asistencie a dosiahol 419. viacbodový zápas v kariére, čím sa zaradil na druhé miesto medzi aktívnymi hráčmi za Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu (449). Ruský kanonier sa stal po Joeovi Pavelskom (2022/2023) druhým hráčom vo veku 38 rokov a starším, ktorý zaznamenal šesťzápasovú bodovú šnúru.