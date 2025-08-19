< sekcia Šport
Luxembursko povedie bývalý reprezentant Strasser
V minulosti hral nový kormidelník za luxemburský národný tím, odohral v jeho drese 98 duelov, čo je piaty najvyšší počet štartov.
Autor TASR
Luxemburg 19. augusta (TASR) - Luxemburskú futbalovú reprezentáciu povedie Jeff Strasser. Päťdesiatročný tréner nahradil vo funkcii Luca Holtza, ktorý skončil v uplynulom týždni na tomto poste po 15 rokoch. Luxembursko je jedným zo súperov Slovenska v blížiacej sa kvalifikácii MS 2026.
Luxemburčania vyriešili otázku na trénerskom poste dva týždne pred začiatkom kvalifikačného cyklu. Strasserovo vymenovanie v utorok oznámila Luxemburská futbalová federácia (FLF). Strasser podpísal zmluvu do konca roka 2026, oficiálne predstavenie pred médiami prebehne v stredu v Národnom futbalovom centre v Mondercange. V minulosti hral nový kormidelník za luxemburský národný tím, odohral v jeho drese 98 duelov, čo je piaty najvyšší počet štartov. Ako tréner viedol kluby v Luxembursku, v zahraničí koučoval nemecký 1. FC Kaiserslautern.
Holtz viedol Luxembursko od augusta 2010. Pod jeho taktovkou sa reprezentácia z krajiny s necelými 700-tisíc obyvateľmi prebojovala do prvej stovky rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Po najnovšom júlovom vydaní renkingu im patrí 92. priečka. Vlani sa Luxembursko takmer prebojovalo na prvý veľký turnaj v histórii, v semifinále C-vetvy Ligy národov však podľahlo Gruzínsku 0:2. Do finále baráže ME 2024 a neskôr aj na samotný šampionát tak postúpil jeho súper.
Luxembursko, Nemecko a Severné Írsko sú súpermi slovenskej reprezentácie v novom kvalifikačnom cykle MS 2026. Zverenci Francesca Calzonu otvoria zápolenia v A-skupine proti Nemecku (4. septembra v Bratislave), ďalší zápas ich čaká práve proti Luxembursku (7. septembra v Luxemburgu). S týmto súperom sa „sokoli“ stretli aj v kvalifikácii ME 2024. V Trnave sa v marci 2023 zrodila remíza 0:0 a v októbri 2023 v Luxemburgu vyhrali Slováci gólom Dávida Ďuriša 1:0, čím sa priblížili k účasti na finálovom turnaji.
