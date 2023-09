Luxembursko zdolalo Island 3:1 a bodovo sa dotiahlo na Slovákov

5. kolo kvalifikácie ME 2024



J-skupina:



Bosna a Hercegovina - Lichtenštajnsko 2:1 (2:1)



Góly: 3. Džeko, 18. Luchinger (vl.) - 21. Wolfinger. Rozhodoval: Karabajev (Kaz.), ŽK: Kolašinac, Krunič - Traber, Malin, Luchinger



BaH: Šehič - Miličevič, Hadžikadunič, Kolašinac - Dedič, Nalič (64. Tahirovič), Pjanič (77. Hadziahmetovič), Krunič (90.+3 Hamulič), Demirovič (90.+3 Kodro) - Bilbija (77. Gazibegovič), Džeko



Lichtenštajnsko: Buchel - Beck, Traber, Malin - S. Wolfinger (84. F. Wolfinger), Luchinger (84. Netzer), Wieser (68. Meier), Sele, Goppel - Salanovič (84. Hasler), Saglam (73 Luque)







Luxembursko - Island 3:1 (1:0)



Góly: 9. Chanot (z 11m), 70. Borges Sanches, 89. Sinani - 88. Haraldsson. Rozhodoval: Kikačeišvili (Gruz.), ŽK: Mahmutovič, Martins Pereira - H. Magnusson, Haraldson, ČK: 73. Magnusson po druhej ŽK



Luxembursko: Moris - Chanot, Martins Pereira, Mahmutovič (64. Gerson) - Martins (64. Bohnert), Olesen (64. Jans), Barreiro Martins, Sinani, Mica Pinto - Borges Sanches (90.+3 Dardari), Curci (81. Thill)



Island: Runarsson - Fridriksson, H. Magnusson, Palsson, Finnsson - Haraldsson, Traustason, Gudmundsson - Thorsteinsson (79. Johannesson), Finnbogason (79. Anderson), S. Magnusson







tabuľka:



1. Portugalsko 5 5 0 0 15:0 15



2. SLOVENSKO 5 3 1 1 5:2 10



3. Luxembursko 5 3 1 1 7:7 10



4. Bosna a Herc. 5 2 0 3 5:8 6



5. Island 5 1 0 4 9:9 3



6. Lichtenštajnsko 5 0 0 5 1:16 0

Bratislava 8. septembra (TASR) - Futbalisti Luxemburska zvíťazili v "slovenskej" J-skupine kvalifikácie ME 2024 nad Islandom 3:1 a s desiatimi bodmi poskočili na tretie miesto tabuľky. V ďalšom zápase vyhrala Bosna a Hercegovina doma nad Lichtenštajnskom 2:1 a pripísala si druhý triumf.Luxemburčania potvrdili dobrú formu v úvodnej polovici kvalifikácie, po remíze so Slovenskom (0:0) a prehrou v Portugalsku (0:6) zaznamenali tretí triumf. Na domácej pôde sa ujali vedenia už v 9. minúte, keď Maxime Chanot premenil penaltu. Ďalší priebeh ponúkol vyrovnaný duel, ale v koncovke boli lepší Luxemburčania a v 70. minúte zvýšil na 2:0 Yvandro Borges Sanchez. Island znížil v 88. minúte, keď hral už bez vylúčeného Hordura Harnussona, ale vzápätí definitívne rozhodol Danel Sinani.V Zenici padli všetky góly už v úvodných 21 minútach. V tretej udrel domáci kanonier Edin Džeko, v 18. si dal vlastenca Simon Luchinger a vzápätí znížil Sandro Wolfinger. V ďalšom priebehu mali prevahu Bosniaci, ale gól už nepadol. Lichtenštajnsko strelilo vôbec prvý gól v kvalifikácii a bez bodu je posledné. Bosna je so šiestimi bodmi štvrtá. Luxembursko má na konte desať bodov rovnako ako druhé Slovensko, na čele je stopercentné Portugalsko, ktoré vyhralo v Bratislave 1:0.