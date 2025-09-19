Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lyles štvrtýkrát za sebou triumfoval v behu na 200 m

Na snímke Noah Lyles. Foto: TASR/AP

Dvadsaťosemročný Lyles zopakoval počin Usaina Bolta, ktorý v rovnakej disciplíne kraľoval v rokoch 2009 až 2015.

Tokio 19. septembra (TASR) - Americký šprintér Noah Lyles triumfoval štvrtýkrát v sérii v behu na 200 m na majstrovstvách sveta. Na šampionáte v Tokiu zvíťazil v piatkovom finále časom 19,52 s a o iba o jedinú stotinu sekundy zaostal za vlastným svetovým výkonom roka.

Dvadsaťosemročný Lyles zopakoval počin Usaina Bolta, ktorý v rovnakej disciplíne kraľoval v rokoch 2009 až 2015. Druhý dobehol ďalší Američan Kenneth Bednarek vo výkone sezóny 19,58, bronz získal Jamajčan Bryan Levell v osobnom rekorde 19,64. O jedinú stotinu sekundy pod stupňami víťazov skončil olympijský šampión z Paríža Letsile Tebogo z Botswany.



MS v Tokiu - finále:

Muži

200 m: 1. Noah Lyles 19,52 s, 2. Kenneth Bednarek (obaja USA) 19,58, 3. Bryan Levell (Jam.) 19,64, 4. Letsile Tebogo (Bot.) 19,65, 5. Zharnel Hughes (V. Brit.) 19,78, 6. Alexander Ogando (Dom. rep.) 20,01, 7. Tapiwanashe Makarawu (Zim.) 20,12, 8. Sinesipho Dambile (JAR) 20,23
.

