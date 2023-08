Lyles triumfoval na stovke, Cheptegei tretíkrát na 10.000 m

MS v Budapešti - finálové výsledky 2. súťažného dňa:



Muži



100 m:

1. Noah Lyles (USA) 9,83 s - vyrovnaný svetový výkon roka,

2. Letsile Tebogo (Bots.) 9,88,

3. Zharnel Hughes (V. Brit.),

4. Oblique Seville (Jam.),

5. Christian Coleman (USA) 9,92,

6. Abdul Hakim Sani Brown (Jap.) 10,04,

7. Ferdinand Omanyala (Keňa) 10,07,

8. Ryiem Forde (Jam.) 10,08



10.000 m:

1. Joshua Kiprui Cheptegei (Uganda) 27:51,42 min,

2. Daniel Simiu Ebenyo (Keňa) 27:52,60,

3. Selemon Barega (Et.) 27:52,72,

4. Berihu Aregawi (obaja Et.) 27:55,71,

5. Benard Kibet (Keňa) 27:56,27,

6. Mohammed Ahmed (Kanada) 27:56,43,

7. Rodrigue Kwizera (Burundi) 28:00,29,

8. Nicholas Kipkorir (Keňa) 28:03,38,

9. Yann Schrub (Fr.) 28:07,42,

10. Birhanu Yemataw Balew (Bahrajn) 28:08,03



kladivo:

1. Ethan Katzberg (Kan.) 81,25 m,

2. Wojciech Nowicki (Poľ.) 81,02,

3. Bence Halász (Maď.) 80,82,

4. Pawel Fajdek (Poľ.) 80,00,

5. Mychajlo Kochan (Ukr.) 79,59,

6. Daniel Haugh (USA) 78,64,

7. Eivind Henriksen (Nór.) 77,06,

8. Rudy Winkler (USA) 76,04,

9. Gabriel Kehr (Čile) 75,99,

10. Michail Anastasakis (Gréc.)





Ženy



diaľka:

1. Ivana Vuletová (Srb.) 714 cm - svetový výkon roka,

2. Tara Davisová-Woodhallová (USA) 691,

3. Alina Rotaruová-Kottmannová (Rum.) 688,

4. Ese Brumeová (Nigéria) 684,

5. Larissa Iapichinová (Tal.) 682,

6. Fatima Diameová (Šp.) 682,

7. Marthe Koalová (Burk. Faso) 668,

8. Tessy Eboseleová (Šp.) 662,

9. Maryse Luzolová (Nem.) 658,

10. Jasmine Moorová (USA) 654



sedemboj:

1. Katarina Johnsonová-Thompsonová (V. Brit.) 6740 b.,

2. Anna Hallová (USA) 6720,

3. Anouk Vetterová (Hol.) 6501,

4. Xénia Krizsánová (Maď.) 6479,

5. Emma Oosterwegelová (Hol.) 6464,

6. Noor Vidtsová (Belg.) 6450,

7. Sophie Weissenbergová (Nem.) 6438,

8. Chari Hawkinsová (USA) 6366,

9. Saga Vanninenová (Fín.) 6289,

10. Rita Nemesová (Maď.) 6232



chôdza na 20 km:

1. Maria Perezová (Šp.) 1:26:51 h,

2. Jemima Montagová (Austr.) 1:27:16,

3. Antonella Palmisanová (Tal.) 1:27:26,

4. Kimberly Garciová Leonová (Peru) 1:27:32,

5. Alegna Gonzalezová (Mex.) 1:27:36,

6. Glenda Morejonová (Ekv.) 1:27:40,

7. Ma Čen-sia (Čína) 1:28:30,

8. Viviane Lyrová (Braz.) 1:28:36,

9. Ana Cabecinhová (Portug.) 1:28:49,

10. Olena Sobčuková (Ukr.) 1:28:50

Budapešť 19. septembra (TASR) - Prestížny titul majstra sveta v behu na 100 m na atletickom šampionáte v Budapešti získal Američan Noah Lyles, ktorý vo finále vyrovnal svetový výkon roka 9,83 s. V druhý deň podujatia sa zaskvel aj ugandský bežec Joshua Cheptegei, ktorý po tretí raz za sebou triumfoval v behu na 10.000 m. V Budapešti zvíťazil výkonom 27:51,42 min.Striebro na stovke získal v národnom rekorde Botswany 9,88 Letsile Tebogo, bronz v rovnakom čase Zharnel Hughes z Veľkej Británie. Dvadsaťšesťročný Lyles získal vôbec prvú medailu na významnom podujatí v najkratšom šprinte. Doteraz mal povesť experta na dvojnásobnú trať, predovšetkým pre jeho slabšie štarty. Ani v Budapešti nevybehol na trať najrýchlejšie, no mal výborný finiš a o štyri stotiny zdolal iba 20-ročného talentovaného Afričana a Brita, ktorý prišiel do Budapešti ako držiteľ výkonu roka. Lyles ukázal výbornú formu a na 200 m bude mať šancu získať tretie zlato v disciplíne na MS.Svetový rekordér na 10.000 m a úradujúci olympijský šampión na 5000 m Cheptegei získal do zbierky štvrtú medailu z MS. Na konte má aj striebro z Londýna 2017. Druhý skončil Keňan Daniel Simiu Ebenyo (27:52,60), ktorý na cieľovej čiare predstihol Etiópčana Selemona Baregu (27:52,72).Srbská diaľkarka Ivana Vuletová sa v Budapešti dočkala prvej zlatej medaily z globálneho podujatia. Tridsaťtriročná veteránka zvíťazila vo svetovom výkone roka 714 cm. Srbka prekonala hranicu 7 m vo finále ako jediná. Už v druhom pokuse dopadla na hranicu 705, no svoj najlepší skok sezóny si odložila na piatu sériu. Vuletová získala už dvakrát titul majsterky Európy, z MS však mala doteraz na konte iba dva bronzy, rovnaký kov vybojovala aj na OH 2016 v Riu de Janeiru. Druhá skončila Američanka Tara Davisová-Woodhallová výkonom 691, bronzovú medailu získala posledným skokom dlhým 688 cm Rumunka Alina Rotaruová-Kottmannová. Preteky poznačila neúčasť zranenej úradujúcej olympijskej víťazky i obhajkyne titulu Malaiky Mihambovej.Kanaďan Ethan Katzberg sa stal vôbec prvým majstrom sveta v hode kladivom z amerického svetadielu, triumfoval pokusom z piatej série 81,25 m. Dvadsaťjedenročný mladík zdolal druhého olympijského šampióna z Tokia Wojciecha Nowického z Poľska, ktorý zaznamenal 81,02. Bronz na radosť domácich maďarských priaznivcov vybojoval Bence Halász hodom dlhým 80,82. Štvrtý skončil Poliak Pawel Fajdek (80,00 m), ktorý nezískal šiestykrát za sebou titul svetového šampióna. Nepodarilo sa mu tak vyrovnať rekord Sergeja Bubku, ktorý na MS dokázal triumfovať šesťkrát za sebou v skoku o žrdi.Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová získala v Budapešti svoj druhý titul majsterky sveta v sedemboji, keď nazbierala 6740 bodov. Druhá skončila Američanka Anna Hallová výkonom 6720, tretie miesto obsadila Holanďanka Anouk Vetterová s hodnotou 6501. Johnsonová-Thompsonová sa vrátila na trón opäť po štyroch rokoch, predchádzajúci triumf si pripísala v Dauhe 2019. Britka využila neprítomnosť obhajkyne titulu, úradujúca olympijská šampiónka i halová majsterka Európy z tohto roku Nafissatou Thiamová z Belgicka sa pred šampionátom zranila.Španielska chodkyňa Maria Perezová triumfovala na olympijskej trati 20 km. Cieľom prešla v čase 1:26:51 h. Striebro získala Austrálčanka Jemima Montagová (1:27:16), bronz vybojovala Talianka Antonella Palmisanová (1:27:26). Dvadsaťsedemročná Perezová sa zhruba päť kilometrov pred cieľom odpútala od sedemčlennej skupiny a s prehľadom získala prvý cenný kov na globálnom podujatí. Jej jediným úspechom doteraz bol zisk titulu majsterky Európy v Berlíne 2018.