Lyles v Paríži aj na 200 m, Richardsonová bez šance na double

Los Angeles 30. júna (TASR) - Americký atlét Noah Lyles pobeží na OH v Paríži obe šprintérske trate. Po zisku miestenky na 100 metrov si v sobotu v americkej olympijskej kvalifikácii zabezpečil aj účasť na dvojnásobnej trati, keď sa časom 19,53 s dostal na čelo tohtoročných svetových tabuliek. Šancu na parížske double stratila jeho krajanka Sha'Carri Richardsonová, ktorá v kvalifikácii na 200 m dobehla až na štvrtej priečke.



Lyles už má na dvojstovke bronz z OH v Tokiu, ďalší olympijský cenný kov na tejto trati bude môcť pridať v Paríži. V domácej kvalifikácii ešte nikto nikdy nezabehol lepší čas. "Som požehnaný, skutočne požehnaný. Ďakujem Bohu za to, že ma previedol každým kolom, psychicky aj fyzicky," povedal Lyles podľa AFP. Za ním skončili Kenny Bednarek (19,59) a Erriyon Knighton (19,77), miestenka sa neušla niekdajšiemu svetovému šampiónovi na stovke Christianovi Colemanovi. Ten skončil štvrtý a do Paríža nepocestuje.



Richardsonová získala vlani na MS v Budapešti medaily na 100 i 200 metrov, no na tohtoročných OH to nebude mať šancu zopakovať. Na dvojstovke sa jej vo finále nevydaril štart a dobehla až štvrtá za 22,16 s. Pred ňou skončila trojica Gabby Thomasová (21,81), Brittany Brownová (21,90) a McKenzie Longová (21,91). Richardsonovú teda čaká v Paríži iba šprint na 100 m a štafeta 4x100 m.