Lyon bude môcť hrať v EL, ak uspeje s odvolaním voči zostupu z Ligue 1

Lyon 27. júna (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon budú môcť v sezóne 2025/2026 účinkovať v Európskej lige v prípade, že klub uspeje s odvolaním sa voči zostupu z najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1. O jeho preradení do nižšej súťaže rozhodol Národný výbor pre kontrolu riadenia (DNCG), ktorý dohliada na hospodárenie klubov. Tím sa umiestnil na 6. mieste v Ligue 1 a kvalifikoval sa do EL.



Sedemnásobný francúzsky šampión sa môže proti verdiktu odvolať. Podľa DNCG narástli dlhy klubu údajne na viac ako 500 miliónov eur. „Olympique Lyon dokončil postup finančnej udržateľnosti a podpísal dohodu s Orgánom pre finančnú kontrolu klubov UEFA. Klub by sa preto mohol zúčastniť Európskej ligy v budúcej sezóne, za predpokladu priaznivého výsledku odvolania proti rozhodnutiu DNCG,“ uviedol klub na svojej webovej stránke. Lyon bude mať sedem dní na odvolanie odo dňa, keď bude oficiálne informovaný o rozhodnutí DNCG. Klub v piatok uviedol, že oznámenie ešte nedostal.