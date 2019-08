Lyon odštartoval jasným triumfom v Monaku, Sylvinhova víťazná premiéra

Domácim chýbal kapitán Radamel Falcao, ktorý je podľa francúzskych médií na odchode z klubu.

Monaco 10. augusta (TASR) - Futbalisti Lyonu zvíťazili v otváracom dueli nového ročníka francúzskej najvyššej súťaže na ihrisku AS Monaco jednoznačne 3:0. Zápas mal špeciálnu príchuť pre ich nového trénera Sylvinha, pre ktorého to bola premiéra v pozícii hlavného kouča. Na lavičke Lyonu vystriedal Bruna Genesia.



"Napriek jasnému výsledku to vôbec nebol jednoduchý zápas. Tri body ma, samozrejme, tešia, no na výkone sa dá vždy zapracovať. Verím, že sa od toho dnešného sa odpichneme aj v nasledujúcich kolách," povedal bývalý hráč Barcelony, Arsenalu, či Manchestru City.



Zápas poznamenalo vylúčenie Cesca Fabregasa, ktorý v 30. minúte za stavu 0:1 zbytočne dohral Lea Duboisa. O jeho červenom treste rozhodol až videorozhodca. Početnú výhodu dokázali hostia využiť ešte v prvom dejstve, keď z približne tridsiatich metrov napriahol Memphis Depay. Zisk troch bodov spečatil tretím gólom v 80. minúte Lucas Tousart strelou spoza pokutového územia.



Domácim chýbal kapitán Radamel Falcao, ktorý je podľa francúzskych médií na odchode z klubu. S personálnymi stratami sa však museli vysporiadať aj v Lyone. Počas leta tím opustili hneď traja hráči základnej zostavy. Kapitán Nabil Fekir odišiel do Betisu Sevilla, Ferland Mendy posilnil Real Madrid a Tanguaya Ndombeleho zlákal Tottenham Hotspur.