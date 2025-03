Lyon potrestá Fonsecu za agresívne správanie

Lyon 3. marca (TASR) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu Olympique Lyon potrestá svojho trénera Paula Fonsecu za agresívne správanie vo víkendovom ligovom zápase s Brestom. Portugalský kouč si neudržal nervy a ostro konfrontoval hlavného rozhodcu.



Arbiter Benoit Millot vylúčil Fonsecu v nadstavenom čase víťazného duelu s Brestom (2:1) po tom, ako 51-ročný tréner nahnevane zareagoval na potenciálny pokutový kop pre súpera. Po obdržaní červenej karty vyštartoval na Millota, zblízka na neho kričal, pričom sa mu jemne dotkol tváre. Od rozhodcu ho musel odtiahnuť kapitán Lyonu Corentin Tolisso. Fonseca sa snažil konfrontovať Millota ešte raz, ale v tom mu už zabránili jeho zverenci.



Podľa agentúry AP vyšetruje trénerovo správanie disciplinárna komisia súťaže a hrozí mu dlhá suspendácia. Laurent Prud'homme, generálny riaditeľ Olympique Lyon, v pondelok vyhlásil, že klub Fonsecu potrestá. Nešpecifikoval však formu trestu. "Nie sme hrdí na to, čo včera urobil. Bol to náhly výbuch, ktorý by sa nemal opakovať. Neskôr sa za to ospravedlnil," povedal Prud'homme, ktorý sa v mene klubu ospravedlnil aj rozhodcom.



Podľa Millota bolo správanie bývalého trénera AS Rím, OSC Lille či AC Miláno neakceptovateľné: "Vybehol ku mne zastrašujúcim spôsobom, okamžite som sa rozhodol ho vylúčiť. Zdá sa, že došlo aj k jemnému kontaktu s nosom. Bolo to obzvlášť zastrašujúce, agresívne správanie, ktoré sa dá len ťažko pochopiť u profesionálneho trénera," povedal rozhodca pre denník L'Équipe.