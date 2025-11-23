< sekcia Šport
Lyon remizoval v Auxerre 0:0, Greif chytil penaltu
Domáci ukončili šnúru štyroch ligových prehier a získali prvý bod od 19. októbra.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 23. novembra (TASR) - Futbalisti AJ Auxerre remizovali v nedeľnom zápase 13. kola Ligue 1 s Olympique Lyon 0:0. Na zisku jedného bodu pre hostí mal výrazný podiel slovenský brankár Dominik Greif, ktorý chytil penaltu a celkovo vykryl päť striel. V 25. minúte vystihol smer pokutového kopu v podaní Lassineho Sinayoka a v druhom polčase zneškodnil prudký pokus toho istého útočníka k bližšej žrdi zvnútra pokutového územia. Auxerre zostalo na poslednom 18. mieste, Lyon je v neúplnej tabuľke šiesty.
Domáci ukončili šnúru štyroch ligových prehier a získali prvý bod od 19. októbra. V tabuľke sa nachádzajú dva body pod pásmom zostupu a s Lyonom zaznamenali prvú bezgólovú remízu od októbra 2008. Hráči Auxerre si dokázali pripravovať príležitosti, boli však nevýrazní v koncovke a potvrdili svoje problémy v ofenzíve - na konte majú najmenej gólov spomedzi všetkých tímov (7) a neskórovali od 19. októbra. Na predĺžení tejto nepriaznivej šnúry mal veľký podiel Greif, ktorého vyhlásili za hráča zápasu. Blysol sa aj jeho náprotivok Donovan Leon, keďže vykryl sedem striel a Lyon tak čaká na výhru už päť zápasov - naposledy bodoval naplno 26. októbra proti Štrasburgu.
Ligue 1 - 13. kolo:
AJ Auxerre - Olympique Lyon 0:0
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
