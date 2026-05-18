Lyon s Greifom do kvalifikácie LM, s Lens prehral 0:4. Nice do baráže
Lille sa napriek prehre raduje z priameho postupu do ligovej fázy LM, keď mu pomohla prehra Lyonu.
Autor TASR
Paríž 18. mája (TASR) - Futbalisti Lyonu so slovenským brankárom Dominikom Greifom prehrali s Lensom 0:4 v nedeľnom stretnutí záverečného 34. kola francúzskej Ligue 1. Priamy postup do ligovej fázy Ligy majstrov tak nevybojovali a predstavia sa v kvalifikácii, keďže skončili na 4. mieste.
Barážovú šestnástu priečku napokon obsadilo Nice, keďže s FC Metz iba remizovalo 0:0, zatiaľ čo pätnáste Auxerre zvíťazilo 2:0 na štadióne favorizovaného Lille po dvoch presných zásahoch Lassinea Sinayoka a štrnáste Le Havre zdolalo Lorient taktiež 2:0. Lille sa napriek prehre raduje z priameho postupu do ligovej fázy LM, keď mu pomohla prehra Lyonu.
Marseille v priamom súboji o piatu priečku zaručujúcu účasť v Európskej lige zvíťazilo nad Rennes 3:1. AS Monaco v atraktívnom dueli stratilo trojgólový náskok a Štrasburg sa radoval z plného bodového zisku po obrate z 1:4 na 5:4. FC Paríž si pripísal cenný skalp majstra. O jeho triumfe v mestskom derby proti PSG rozhodol vo štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu dvojgólový Alimani Gory.
Zápas medzi vypadávajúcim Nantes a Toulouse musel rozhodca v 22. minúte prerušiť pre vyčíňanie domácich priaznivcov, ktorí vo veľkom počte vtrhli na ihrisko aj s pyrotechnikou. Slovenský stredopoliar Mario Sauer sedel na lavičke hostí. Duel sa už v nedeľu nedohral.
Ligue 1 - záverečné 34. kolo:
Stade Brest - SCO Angers 1:1 (0:0)
Góly: 55. Del Castillo - 60. Sbai
LOSC Lille - AJ Auxerre 0:2 (0:1)
Gól: 32. a 90. Sinayoko
FC Lorient - AC Le Havre 0:2 (0:1)
Góly: 33. Faye (vlastný), 62. Soumare
Olympique Lyon - Racing Lens 0:4 (0:3)
Góly: 20. a 32. Said, 45.+1 Sotoca, 54. Thauvin
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Olympique Marseille - Stade Rennes 3:1 (2:0)
Góly: 2. Höjbjerg, 10. Gouiri, 55. Aubameyang - 84. Lepaul
OGC Nice - FC Metz 0:0
Paris FC - Paríž Saint-Germain 2:1 (0:0)
Góly: 76. a 90.+4 Gory - 50. Barcola
Racing Štrasbourg - AS Monaco 5:4 (1:3)
Góly: 34. a 85. Godo, 61. a 72. Nanasi, 58. Moreira - 10. a 42. Camara, 45.+2 Fati, 55. Doukoure (vlastný)
