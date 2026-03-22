Lyon s Greifom podľahol rozbehnutému Monacu 1:2 a ťahá šnúru bez výhry
Lyon dohrával s desiatimi hráčmi, keďže v 89. minúte videl červenú kartu po hrubom faule Nicolas Tagliafico.
Autor TASR
Paríž 22. marca (TASR) - Olympique Lyon so Slovákom Dominikom Greifom v bránke prehral s AS Monaco 1:2 v nedeľnom zápase 27. kola francúzskej futbalovej Ligue 1. Sériu bez víťazstva vo všetkých súťažiach tak natiahol na osem zápasov, zatiaľ čo hostia si pripísali šiesty ligový triumf za sebou.
Lyon viedol od 42. minúty zásluhou Čecha Pavla Šulca, ale v 62. minúte vyrovnal na 1:1 Maghnes Akliouche a v 72. minúte prekonal slovenského brankára z bieleho bodu Folarin Balogun. Lyon dohrával s desiatimi hráčmi, keďže v 89. minúte videl červenú kartu po hrubom faule Nicolas Tagliafico. Greif odchytal celé stretnutie a pripísal si šesť úspešných zákrokov.
Ligue 1 - 27. kolo:
Olympique Lyon - AS Monaco 1:2 (1:0)
Góly: 42. Šulca - 62. Akliouche, 72. Balogun (z 11m). ČK: 89. Tagliafico (Lyon)
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
