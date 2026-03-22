Nedela 22. marec 2026
Lyon s Greifom podľahol rozbehnutému Monacu 1:2 a ťahá šnúru bez výhry

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Lyon dohrával s desiatimi hráčmi, keďže v 89. minúte videl červenú kartu po hrubom faule Nicolas Tagliafico.

Paríž 22. marca (TASR) - Olympique Lyon so Slovákom Dominikom Greifom v bránke prehral s AS Monaco 1:2 v nedeľnom zápase 27. kola francúzskej futbalovej Ligue 1. Sériu bez víťazstva vo všetkých súťažiach tak natiahol na osem zápasov, zatiaľ čo hostia si pripísali šiesty ligový triumf za sebou.

Lyon viedol od 42. minúty zásluhou Čecha Pavla Šulca, ale v 62. minúte vyrovnal na 1:1 Maghnes Akliouche a v 72. minúte prekonal slovenského brankára z bieleho bodu Folarin Balogun. Lyon dohrával s desiatimi hráčmi, keďže v 89. minúte videl červenú kartu po hrubom faule Nicolas Tagliafico. Greif odchytal celé stretnutie a pripísal si šesť úspešných zákrokov.



Ligue 1 - 27. kolo:

Olympique Lyon - AS Monaco 1:2 (1:0)

Góly: 42. Šulca - 62. Akliouche, 72. Balogun (z 11m). ČK: 89. Tagliafico (Lyon)

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?