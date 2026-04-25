Lyon s Greifom vyhral nad Auxerre 3:2 v 31. kole Ligue 1
V neúplnej tabuľke si upevnili tretie miesto pred Lille, ktoré má duel k dobru. ..
Autor TASR
Paríž 25. apríla (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon v bránke so Slovákom Dominikom Greifom vyhrali v sobotnom zápase 31. kola francúzskej Ligue 1 nad AJ Auxerre 3:2. V neúplnej tabuľke si upevnili tretie miesto pred Lille, ktoré má duel k dobru. Auxerre bojuje o udržanie a na zónu bezpečia stráca momentálne štyri body.
sumár - 31. kolo Ligue 1
Olympique Lyon - AJ Auxerre 3:2 (1:1)
Góly: 19. a 71. Jaremčuk, 66. Tolisso - 35. Diomande, 88. Okoh
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Olympique Lyon - AJ Auxerre 3:2 (1:1)
Góly: 19. a 71. Jaremčuk, 66. Tolisso - 35. Diomande, 88. Okoh
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/