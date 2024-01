Lyon skompletizoval prestup skúseného stredopoliara Matiča z Rennes

Lyon 27. januára (TASR) - Francúzsky futbalový klub Olympique Lyon angažoval Srba Nemanju Matiča. Sedemnásobný šampión Ligue 1 zaplatil za 35-ročného stredopoliara konkurenčnému Stade Rennes 2,6 milióna eur. Matič podpísal zmluvu do júna 2026.



"Sme nadšení, že sa nám podarilo získať takého charizmatického a skúseného hráča," uviedol klub vo svojom vyhlásení. Bývalý hráč Chelsea či Manchestru United pred aktuálnou sezónou zamieril do Rennes z AS Rím za 2,5 milióna. V doterajšom priebehu ročníka odohral 13 ligových duelov, ďalších šesť pridal v Európskej lige. Lyonu prvá polovica sezóny nevyšla a z tradičného ašpiranta na pohárové priečky je tím, ktorému patrí 16. miesto v tabuľke a Olympique bojuje o záchranu v najvyššej súťaži.



Matiča do svetového futbalu vyšvihlo pôsobenie v FC Košice, odkiaľ v auguste 2009 zamieril na Stamford Bridge. Počas pôsobenia na východnom Slovensku prijal aj slovenské občianstvo, na medzinárodnej úrovni napokon reprezentoval rodné Srbsko, za ktoré si pripísal 48 štartov a zahral si aj na MS v Rusku (2018).