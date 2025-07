Lyon uspel s odvolaním a aj v budúcej sezóne bude účinkovať v Ligue 1

Lyon 9. júla (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon budú aj v nasledujúcej sezóne hrať najvyššiu francúzsku súťaž Ligue 1. Klub uspel s odvolaním sa voči preradeniu do druhej ligy, o ktorom pre jeho finančné problémy v júni rozhodol Národný výbor pre kontrolu riadenia (DNCG). Ten dohliada na hospodárenie klubov.



Podľa DNCG narástli dlhy klubu na viac ako 500 miliónov eur, v odvolacom konaní však predstavitelia Lyonu predostreli finančné záruky. Podľa AFP to potvrdila Francúzska futbalová federácia (FFF). Sedemnásobný francúzsky šampión skončil v uplynulom ligovom ročníku na 6. priečke a vybojoval si účasť v Európskej lige. Ak by jeho preradenie do druhej ligy zostalo v platnosti, klub by podľa UEFA nemohol v EL štartovať.