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Lyon v bránke s Greifom remizoval s Le Havre 1:1
Slovenský brankár Dominik Greif odchytal v bránke domácich celý zápas.
Autor TASR
Paríž 29. augusta (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon remizovali v sobotňajšom zápase 2. kola francúzskej Ligue 1 s LE Havre 1:1. Slovenský brankár Dominik Greif odchytal v bránke domácich celý zápas. V nadstavenom čase inkasoval aj druhý gól, no VAR odhalil ruku, ktorá predchádzala gólovej akcii hostí.
Hráči RC Štrasburg zvíťazili nad RC Lens 2:1. Bolo to pre nich prvé víťazstvo v sezóne a napravili si ním chuť po prehre s Marseille 0:4. Oba góly domácich strelil stredopoliar Gessime Yassine, pre ktorého to boli prvé presné zásahy vo farbách Štrasburgu.
Hráči RC Štrasburg zvíťazili nad RC Lens 2:1. Bolo to pre nich prvé víťazstvo v sezóne a napravili si ním chuť po prehre s Marseille 0:4. Oba góly domácich strelil stredopoliar Gessime Yassine, pre ktorého to boli prvé presné zásahy vo farbách Štrasburgu.
Ligue 1, 2. kolo
RC Štrasburg - RC Lens 2:1 (0:1)
Góly: 48. a 85. Yassine, 38. Thauvin (z 11 m).
Olympique Lyon - Le Havre AC 1:1 (0:0)
Gól: 87. Openda - 74. Samatta.
/Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
FC Lorient - Troyes AC 1:2 (0:2)
Góly: 51. Makengo - 29. Ripart (11 m), 38. Maronnier.
Stade Brest - Toulouse FC 2:2 (1:1)
Góly: 18. Doumbia, 90.+5 Ajorque - 9. Russell-Rowe, 62. Tape.
AJ Auxerre - Angers SCO 1:3 (1:1)
Góly: 35. Labeau Lascary - 5. Van den Boomen, 70. Djibrin, 78. El Ouazzani.
RC Štrasburg - RC Lens 2:1 (0:1)
Góly: 48. a 85. Yassine, 38. Thauvin (z 11 m).
Olympique Lyon - Le Havre AC 1:1 (0:0)
Gól: 87. Openda - 74. Samatta.
/Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
FC Lorient - Troyes AC 1:2 (0:2)
Góly: 51. Makengo - 29. Ripart (11 m), 38. Maronnier.
Stade Brest - Toulouse FC 2:2 (1:1)
Góly: 18. Doumbia, 90.+5 Ajorque - 9. Russell-Rowe, 62. Tape.
AJ Auxerre - Angers SCO 1:3 (1:1)
Góly: 35. Labeau Lascary - 5. Van den Boomen, 70. Djibrin, 78. El Ouazzani.