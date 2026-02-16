< sekcia Šport
Lyon v bránke s Greifom zdolal Nice 2:0 a predĺžil víťaznú šnúru
Toulouse so slovenským stredopoliarom Máriom Sauerom prehralo na trávniku Le Havre 1:2.
Autor TASR
Paríž 15. februára (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon vyhrali v nedeľnom zápase 22. kola najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1 nad OGC Nice 2:0. V bránke domácich bol, ako tradične v lige, Slovák Dominik Greif, ktorý si poradil s troma pokusmi súpera do priestoru bránky. Jeho tím je tretí, o päť bodov pred Olympique Marseille a vyhral trinásty duel v rade vo všetkých súťažiach. Nice je štrnáste, o bod pred FC Paríž.
Toulouse so slovenským stredopoliarom Máriom Sauerom prehralo na trávniku Le Havre 1:2. Hostia nezvíťazili už vo štvrtom zápase napriek tomu, že boli od 2. minúty v početnej prevahe po červenej karte obrancu Arounu Sanganteho. Sauer nastúpil v 62. minúte namiesto Cristiana Casseresa a absolvoval najvyššiu minutáž v ligovom zápase od 2. novembra. Jeho tím je v neúplnej tabuľke desiaty, Le Havre figuruje na 13. priečke.
Z priameho súboja o deviate miesto vyšiel víťazne Lorient, ktorý zdolal Angers 2:0. V ďalšom dueli sa stretli o záchranu bojujúce tímy – Auxerre vyhralo na pôde FC Metz 3:1 a priblížilo sa k zóne bezpečia, na ktorú stráca päť bodov. Domáci naposledy triumfovali 7. decembra, taktiež 3:1 proti Metz. Tie sú posledné s mankom deviatich bodov na pätnásty FC Paríž.
sumáre - 22. kolo Ligue 1
Olympique Lyon - OGC Nice 2:0 (1:0)
Góly: 45.+1. Tolisso, 65. Nartey
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
FC Lorient - SCO Angers 2:0 (1:0)
Góly: 90.+4. Mbala - 9. Pagis, 58. Makengo, 89. Danois
FC Metz - AJ Auxerre 1:3 (0:1)
Góly: 4. Sane (vlastný), 76. Sinayoko
AC Le Havre - FC Toulouse 2:1 (1:1)
Góly: 43. a 53. Soumare - 45.+3. Sidibe. ČK: 2. Sangante (Le Havre)
/M. Sauer (Toulouse) hral od 62. minúty/
