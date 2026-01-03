< sekcia Šport
Lyon vyhral aj s Greifom v bránke na pôde Monaca 3:1
Dúbravku pripravil o siedme ligové čisté konto v nadstavenom čase prvého polčasu Mamadou Coulibaly.
Autor TASR
Paríž 3. januára (TASR) - Futbalisti Lyonu zdolali v dueli 17. kola francúzskej Ligue 1 AS Monaco 3:1. V bránke priebežne piateho Lyonu odchytal celý duel slovenský brankár Dominik Greif. Jeho spoluhráč Pavel Šulc najprv otvoril skóre duelu a potom v 57. minúte vrátil hosťom vedenie, tretí gól pridal Abner Vinicius. Greifa pripravil o siedme ligové čisté konto v nadstavenom čase prvého polčasu Mamadou Coulibaly. Francúzsky stredopoliar však nedohral zápas po červenej karte v 71. minúte.
Ligue 1 - 17. kolo:
AS Monaco - Olympique Lyon 1:3 (1:1)
Góly: 45+3. Coulibaly - 38. a 57. Šulc, 79. Abner Vinicius
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
