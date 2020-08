Lyon vyradil Manchester City, dvojgólovým hrdinom Dembele

Lisabon 16. augusta (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon skompletizovali zoznam semifinalistov Ligy majstrov. V sobotňajšom záverečnom stretnutí štvrťfinále v Lisabone zdolali Manchester City 3:1 zásluhou dvoch gólov striedajúceho Moussu Dembeleho v závere. V semifinále si zmerajú sily s Bayernom Mníchov.



Favorizovaný tím z Anglicka sa mohol dostať do vedenia hneď v 3. minúte, keď Raheem Sterling z ľavej strany vnikol do šestnástky a chcel naservírovať loptu pred odkrytú bránku Joaovi Cancelovi, na poslednú chvíľu však vložil nohu do prihrávky Fernando Marcal. Francúzske mužstvo prežilo úvodnú hrozbu City a v 24. minúte dokonca otvorilo skóre. Karl Toko Ekambi prekabátil ofsajdovú pascu súpera a nabehol si na dlhý pas z vlastnej polovice, on sa do zakončenia po obrannom zákroku ešte nedostal, ale Maxwel Cornet zatočil odrazenú loptu ľavačkou z prvej okolo vybehnutého brankára Edersona. VAR skúmal, či nešlo o ofsajdové postavenie, no odobril vedúci zásah Lyonu. Cornet potvrdil, že sa mu proti tomuto súperovi darí, strelil mu už štvrtý gól v troch zápasoch. Manchester mal v závere prvého polčasu viacero veľkých možností na vyrovnanie. Brankár Anthony Lopes zasiahol pri nebezpečnom centri, vypadla mu lopta, čo nepotrestal Gabriel Jesus. Potom Lopes vychytal Rodriho a pri šanci Sterlinga mu sklzom pomohol jeden z brániacich spoluhráčov.



Futbalisti Lyonu sa v prvom polčase nabehali podstatne viac než protihráči a s pribúdajúcim časom mohli zohrať dôležitú úlohu únava a sila lavičiek. V úvode mal stále svoje momenty v ofenzíve aj Olympique, "Citizens" posilnili útok Riyadom Mahrezom. De Bruyne vyskúšal pozornosť Lopesa z priameho kopu a práve tento hráč zariadil vyrovnanie v 69. minúte. Stál pri zrode akcie, ktorú rozvinul Sterling, prihral do šestnástky, kde si už nabehol De Bruyne a z prvej pravačkou "upratal" loptu k pravej žrdi. Lyon v krátkom časovom slede urobil tri striedania a na trávnik v 75. minúte vybehol aj Dembele, ktorý sa o štyri minúty neskôr stal hrdinom stretnutia. Manchester sa dopustil chyby v rozohrávke, po nej sa lopty zmocnil Dembele, šprintoval na bránku a prestrelil Ederson. VAR potvrdil, že pred gólom nešlo o faul. Tri minúty pred koncom riadneho hracieho času ten istý hráč poistil postup svojho tímu, keď z dorážky potrestal neistý zákrok Edersona. Dembele to rovnako ako Cornet na City vie, dva góly do siete tohto klubu strelil aj v roku 2016 ešte v drese Celticu Glasgow.



Lyon po Juventuse Turín vyradil ďalšieho zvučného protivníka. Medzi elitným kvartetom nastúpi proti Bayernu, ktorý deklasoval FC Barcelona 8:2, v druhom semifinále lisabonského turnaja v stredu o 21.00 SELČ. O 24 hodín skôr sa v ďalšej konfrontácii nemeckého a francúzskeho klubového futbalu stretnú RB Lipsko a Paríž St. Germain.



štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020:



Lisabon (Estadio Jose Alvalade)



Manchester City - Olympique Lyon 1:3 (0:1)



Góly: 69. De Bruyne - 79. a 87. Dembele, 24. Cornet. Rozhodoval: Makkelie (Hol.), ŽK: Fernandinho, Rodri - Dubois, Marcelo



City: Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Cancelo - Fernandinho (56. Mahrez), Gündogan, Rodri (84. D. Silva) - De Bruyne, Gabriel Jesus, Sterling



Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois (74. Tete), Caqueret, Bruno (70. Mendes), Aouar, Cornet - Depay (75. Dembele), Ekambi (87. Reine-Adelaide)



/na 1 zápas, Lyon postúpil do semifinále/