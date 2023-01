Lyon zdolal Ajaccio vo francúzskej Ligue 1

AC Ajaccio - Olympique Lyon 0:2 (0:1)



Góly: 20. Lepenant, 71. Lacazette

Racing Štrasburg - Toulouse FC 1:2 (1:1)



Góly: 20. Gameiro - 25. a 51. Dallinga

Stade Brest - Angers SCO 4:0 (2:0)



Góly: 14. Le Douaron, 34. Mounie, 59. Honorat, 84. Lees-Melou

AJ Auxerre - Montpellier HSC 0:2 (0:0)



Góly: 62. a 80. Mavididi

Clermont Foot Auvergne 63 - FC Nantes 0:0 (0:0)

OGC Nice - LOSC Lille 1:0 (1:0)



Góly: 34. Laborde



/Adam Jakubech len na lavičke náhradníkov/

Ajaccio 29. januára (TASR) - Futbalisti AC Ajaccio podľahli v nedeľnom zápase 20. kola francúzskej Ligue 1 Lyonu 0:2. Hostí poslal do vedenia v 20. minúte stredopoliar Johann Lepenant a o druhý gól sa postaral v 71. minúte Alexandre Lacazette. Ajaccio je tak po 20 kolách v neúplnej tabuľke na zostupovej 18. priečke s 15 bodmi, Lyon je deviaty.Racing Štrasburg podľahol futbalistom Toulouse 1:2. Hráči Štrasburgu na domácom ihrisku otvorili skóre, keď si v 20. minúte pripísal presný zásah útočník Kevin Gameiro. O päť minút neskôr sa dokázali presadiť aj hostia vyrovnávacím gólom Thijsa Dallinga. V úvode druhého polčasu dokázal za hostí opäť skórovať Dallinga, ktorý strelou do stredu brány upravil na 2:1.Stade Brest zdolal Angers vysoko 4:0. Do vedenia poslal domácich už v 14. minúte Jeremy Le Douaron, na ktorého nadviazal Steve Mounie o 20 minút neskôr. V druhej polovici zápasu zvýšil náskok domácich Franck Honorat a v 84. minúte upravil na 4:0 Pierre Lees-Melou.V ďalšom zápase privítali hráči AJ Auxerre na svojom štadióne Montpellier HSC. Hostia zvíťazili po dvoch góloch Stephyho Mavididiho z 62. a 81. minúty. V nedeľu sa proti sebe postavili mužstvá Clermontu a FC Nantes, kde sa po 90. minútach zrodila iba bezgólová remíza.Futbalisti OGC Nice zvíťazili nad LOSC Lille na domácej pôde 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral v 34. minúte útočník Gaetan Laborde, keď z blízka dostal loptu za chrbát súperovho brankára po nahrávke od Badredinea Bouananiho. Slovenský brankár v službách Lille Adam Jakubech sa na trávnik nedostal a figuroval len na lavičke náhradníkov.