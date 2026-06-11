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Štvrtok 11. jún 2026
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Lyon získal mladého obrancu Kamaru z PSG na trvalý prestup

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vedenie Lyonu v stredu oznámilo, že s talentovaným obrancom podpísalo zmluvu do konca sezóny 2029/2030.

Autor TASR
Lyon 11. júna (TASR) - Francúzsky futbalový klub Olympique Lyon získal na trvalý prestup obrancu Nohama Kamaru z Paríža Saint-Germain. Devätnásťročný francúzsky mládežnícky reprezentant pôsobil v Lyone už v jarnej časti na hosťovaní, ktoré obsahovalo aj opciu na transfer.

Vedenie Lyonu v stredu oznámilo, že s talentovaným obrancom podpísalo zmluvu do konca sezóny 2029/2030. Kamara nastúpil v uplynulom ročníku za Olympique na dva zápasy v Ligue 1. Prestupová čiastka je na úrovni 4,1 milióna eur, pričom ďalšie bonusy môžu jej hodnotu navýšiť až o dva milióny.

Lyon obsadil v minulej sezóne francúzskej ligy štvrté miesto a vybojoval si účasť v 3. predkole Ligy majstrov, pripomenula agentúra AP. V klube pôsobí aj slovenský brankár Dominik Greif.
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