Lyskunová prijala ruské občianstvo, Ukrajina to odsúdila
Ukrajinská federácia skokov do vody nazvala jej rozhodnutie „kategoricky neakceptovateľné“ a plánuje jej odobrať všetky doteraz získané ocenenia.
Autor TASR
Kyjev 5. decembra (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia ostro odsúdili krok majsterky Európy v skokoch do vody a dvojnásobnej účastníčky OH Sofije Lyskunovej, ktorá sa vzdala ukrajinského občianstva a prijala ruské. Ukrajinská federácia skokov do vody nazvala jej rozhodnutie „kategoricky neakceptovateľné“ a plánuje jej odobrať všetky doteraz získané ocenenia.
„Jej krok nediskredituje iba individuálneho športovca, ale celý ukrajinský tím, ktorý každý deň obetavo bojuje za právo reprezentovať našu krajinu na medzinárodnej scéne. Federácia sa odvolá na medzinárodných športových inštitúciách s požiadavkou, aby voči tomuto športovcovi uplatnili športovú karanténu v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi,“ uviedla federácia v stanovisku, z ktorého citovala agentúra AP. Podľa nej „tréneri a rodičia športovcov sa postavili na obranu Ukrajiny“.
Dvadsaťtriročná Lyskunová uviedla pre ruský denník Izvestija, že významný faktor pri zmene občianstva bola nekompetentnosť trénerov: „Väčšina našich trénerov viedla gymnastov alebo skokanov na trampolíne. Ako vás môže niečo naučiť osoba, ktorá sa venuje úplne inej športovej oblasti? V uplynulých rokoch som si uvedomila, že sa vôbec nerozvíjam.“ Rodáčka z ukrajinského Luhansku súťažila na OH v Tokiu 2020 i Paríži 2024 a je úradujúca európska šampiónka v synchronizovaných skokoch z 10 metrovej veže. Z ME v plaveckých športoch a ME v skokoch do vody má aj ďalšie tri zlaté medaily a v zbierke má aj z striebro z MS v Budapešti 2022.
