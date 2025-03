Lyžiar Casse mal na tréningu ťažký pád a utrpel zlomeninu lakťa

Kvitfjell 5. marca (TASR) - Taliansky lyžiar Mattia Casse vynechá preteky Svetového pohára v nórskom Kvitfjelli. Tridsaťpäťročný pretekár mal ťažký pád počas stredajšieho tréningu zjazdu.



Casse skončil po nehode v ochranných sieťach. Niekoľko minút ho na mieste ošetrovali a následne previezli do nemocnice. Podľa agentúry DPA pri páde utrpel otvorenú zlomeninu pravého lakťa, ktorá si vyžiada operáciu. "Takéto zranenie je súčasťou športu. Samozrejme, že by bolo lepšie, keby sa to nestalo," uviedol Talian, ktorý verí, že sezóna sa preňho ešte neskončila. V celkovom hodnotení super-G mu momentálne patrí druhá priečka za úradujúcim majstrom sveta Marcom Odermattom.