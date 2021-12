Lyžiar Kilde venoval triumf v Beaver Creeku zranenému Jansrudovi

výsledky zjazdu SP mužov v Beaver Creeku:



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 1:39,63 min.

2. Matthias Mayer (Rak.) +0,66 s

3. Beat Feuz (Švaj.) +1,01

4. Matteo Marsaglia +1,20

5. Dominik Paris (obaja Tal.) +1,23

6. Ryan Cochran-Siegle (USA) +1,24

7. Niels Hintermann (Švaj.) +1,28

8. Daniel Hemetsberger +1,35

9. Vincent Kriechmayr (obaja Rak.) +1,36

10. Adrian Smiseth Sejersted (Nór.) +1,48



Celkové poradie SP (po 6 z 37 súťaží):

1. Marco Odermatt (Švaj.) 346 bodov

2. Mayer 310

3. Kilde 229

4. Kriechmayr 199

5. Feuz 160

6. Alexis Pinturault (Fr.) 125



Poradie v zjazde (2 z 11):

1. Mayer 180 bodov

2. Kilde 129

3. Feuz 120



Beaver Creek 4. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Alexander Aamodt Kilde si pripísal v priebehu dvoch dní druhý triumf v pretekoch Svetového pohára, v americkom Beaver Creeku po super-G zvíťazil aj v druhom zjazde sezóny. Druhý skončil víťaz úvodného zjazdu v Lake Louise Rakúšan Matthias Mayer, ktorý zaostal o 66 stotín sekundy. Tretiu priečku vybojoval v sobotu Švajčiar Beat Feuz s mankom 1:01 s.Kilde dosiahol svoje ôsme prvenstvo v kariére, z toho štvrté v zjazde. V prvých pretekoch v Lake Louise obsadil až deviatu priečku. "," tešil sa v cieli Kilde, ktorý uplynulú sezónu musel predčasne ukončiť, keď si poranil väzy v kolene.Podobnú diagnózu si po páde v piatok v super-g vypočul aj Kildeho krajan Kjetil Jansrud. Päťnásobný olympijský medailista a šampión v super-g zo Soči 2014 plánoval po hrách v Pekingu ukončiť kariéru, no teraz je otázne, či sa vôbec v Číne predstaví. "Toto víťazstvo venujem jemu. Keď som ho videl včera naraziť do sietí, bolo to veľmi emotívne. Zaslúži si uznanie, že potom hrdinsky ešte zišiel do cieľa," vzdal úctu Jansrudovi Kilde, ktorého citovala agentúra AP.Na čele celkového poradia zostal Švajčiar Marco Odermatt, ktorý obsadil v sobotu 15. priečku. Priebežné hodnotenie disciplíny naďalej vedie Mayer.