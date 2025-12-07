< sekcia Šport
Lyžiar Kläbo naďalej vedie celkovo, Nyenget v dlhých behoch
V mužských pretekoch opanovali domáci pretekári prvých sedem miest.
TASR
Trondheim 7. decembra (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Einar Hedegart vyhral preteky Svetového pohára 10 km voľne v domácom Trondheime časom 23:02,1 minúty. Medzi ženami triumfovala v rovnakej disciplíne Švédka Ebba Anderssonová výkonom 26:05,3 minúty. Vo vedení celkového hodnotenia zostali hviezdny Nór Johannes Hösflot Kläbo a Američanka Jessica Diginsová. V dlhých behoch si udržal vedenie domáci Martin Löwström Nyenget, medzi ženami „vyzliekla“ domácu Heidi Wengovú z červeného dresu Anderssonová.
V mužských pretekoch opanovali domáci pretekári prvých sedem miest. Hedegart, ktorý presedlal v tejto sezónu z biatlonu primárne na beh, slávil premiérový triumf a jeho krajan Andreas Ree prvé pódium s mankom len 0,4 sekundy na triumf. Pódium doplnil Nyenget so stratou 10,1 sekundy. Dvadsaťštyriročný Hedegart išiel do vedenia po 5,9 kilometroch, 800 metrov pred cieľom bol o tri stotiny rýchlejší Ree, ale na výhru to nestačilo. Nóri sa usadili na čele po dvoch kilometroch a krok s nimi dokázal držať len v Nórsku žijúci Rakúšan Mika Vermeulen. Po 6,9 kilometra bol však na ôsmom mieste a nakoniec obsadil desiatu pozíciu s mankom 35,1 sekundy na víťaza a 12,9 sekundy na siedmeho Kläba. Ten potvrdil, že intervalový štart je jeho slabinou. Najlepšiu fázu pretekov mal pred polovicou trate, keď strácal na Reeho len 4,3 sekundy, no postupne mu začali dochádzať sily.
O dve sekundy za Anderssonovou zaostala jej krajanka Moa Ilarová a pódium doplnila Digginsová s mankom 16,5 s. Dvadsaťosemročná Švédka zaknihovala deviaty triumf v kariére a premiérový v tejto sezóne. Na trať vyrazila v pretekoch s intervalovým štartom ako 44. v poradí a po 5,9 kilometri viedla o osem sekúnd pred Digginsovou. O ďalší kilometer sa na ňu dotiahla Ilarová na rozdiel šiestich sekúnd, no na triumf jej to nakoniec nestačilo. Predošlá líderka dlhých behov, domáca Heidi Wengová, skončila na desiatom mieste s mankom 35,5 sekundy.
výsledky - 10 km voľne v Trondheime
muži: 1. Einar Hedegart 23:02,1 min, 2. Andreas Ree +0,4 s, 3. Martin Löwström Nyenget +10,1, 4. Emil Iversen +11,4, 5. Harald Östberg Amundsen +14,8, 6. Iver Tildheim Andersen +17,4, 7. Johannes Hösflot Kläbo (všetci Nór.) +21,2, 8. Arsi Ruuskanen (Fín.) +32,3, 9. Martino Carollo (Tal.) +34,3, 10. Mika Vermeulen (Rak.) +35,1;
ženy: 1. Ebba Anderssonová 26:05,3 min, 2. Moa Ilarová (obe Švéd.) +2,0 s, 3. Jessica Digginsová (USA) +16,5, 4. Astrid Öyre Slindová (Nór.) +19,4, 5. Jonna Sundlingová (Švéd.) +19,8, 6. Maria Gismondiová (Tal.) +26,1, 7. Nora Sannessová (Nór.) +29,9, 8. Frida Karlssonová (Švéd.) +32,7, 9. Helen Hoffmannová (Nem.) +33,5, 10. Heidi Wengová (Nór.) +35,5
celkové poradie SP (po 6 z 27 pretekov):
muži: 1. Kläbo 580 b, 2. Amundsen 504, 3. Nyenget 383, 4. Mattis Stenshagen (Nór.) 358, 5. Vermeulen (Rak.) 339, 6. Erik Valnes (Nór.) 331 b
ženy: 1. Digginsová 512 b, 2. Ilarová 495, 3. Sundlingová 422, 4. Anderssonová 412, 5. H. Wengová 375, 6. Karlssonová 368
poradie SP v dlhých behoch (4 zo 16):
muži: 1. Nyenget 383 b, 2. Amundsen 358, 3. Kläbo 353, 4. Vermeulen 339, 5. Ree 323, 6. Stenshagen 294
ženy: 1. Anderssonová 412 b, 2. Digginsová 395, 3. H. Wengová 375, 4. Karlssonová 368, 5. Ilarová 361, 6. Karoline Simpsonová-Larsenová (Nór.) 280
