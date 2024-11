Lyžiar M. Hirscher bude štartovať aj v slalome SP v Levi

Helsinki 13. novembra (TASR) - Marcel Hirscher potvrdil, že po účasti v úvodnom obrovskom slalome v Söldene bude štartovať aj na druhom podujatí sezóny alpského Svetového pohára v Levi. Rakúsky lyžiar pretekajúci za Holandsko naznačil, že to bude zrejme jeho posledný slalom v kariére v tomto fínskom stredisku.



"Rovnako ako Sölden bude aj Levi skúškou toho, ako som na tom po fyzickej stránke po dlhej absencii," citovala 35-ročného Hirschera spoločnosť VAN DEER-Red Bull Sports, ktorej je zakladateľom a hlavnou tvárou. Legendárny lyžiar sa vrátil na ľadovci Rettenbach do kolotoča Svetového pohára po dlhých 2051 dňoch, v otváracom obrovskom slalome obsadil 23. miesto po treťom najrýchlejšom druhom kole. Osemnásobný celkový víťaz Svetového pohára odlieta do Levi s pocitom, "že to bude s vysokou pravdepodobnosťou poslednýkrát", čo sa predstaví v tomto stredisku: "Preteky 135 kilometrov severne od polárnej kružnice sú príliš vzdialené, aby mohli pritiahnuť masy divákov. Myslím si, že práve tým sú také výnimočné: príroda, polárna žiara a ticho."



Hirscher prezradil, že jeho návrat do profesionálneho športu po piatich rokoch bol "veľmi emotívny". "Bol ešte krajší, než som si predstavoval," priznal podľa DPA držiteľ dvoch zlatých medailí zo ZOH a siedmich titulov majstra sveta. V slalome v Levi triumfoval v rokoch 2013, 2016 a 2018, keď ešte reprezentoval rodné Rakúsko. Holandsko, za ktoré momentálne súťaží, je rodnou krajinou jeho matky. Mužský slalom v Levi je na programe v nedeľu (11.00/14.00), ženy sa predstavia o deň skôr.