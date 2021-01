Lyžiar Meillard je na čele v 1. kole obráku, Adam Žampa priebežne 14.

Adelboden 9. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa usadil na čele v 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára. V Adelbodene viedol o 30 stotín sekundy pred Francúzom Alexisom Pinturaultom, priebežne tretí bol ďalší Švajčiar Marco Odermatt (+0,70 s). Slovenský reprezentant Adam Žampa figuroval po odjazdení úvodnej tridsiatky na štrnástom mieste s odstupom 2,21 s za lídrom a smeroval do 2. kola (13.30 h).



Meillard sa vydal na trať najprestížnejšieho obrovského slalomu alpského kalendára ako prvý a aj v najstrmších úsekoch predviedol čistú jazdu, vďaka ktorej ho z vedúcej priečky nezosadil nikto zo súperov. Člen elitnej žrebovanej sedmičky Tommy Ford z USA mal krátko pred cieľom ťažký pád, pri ktorom dopadol na hlavu a krk a skončil v záchranných sieťach, kde zostal nehybne ležať. Dlho ho ošetrovali priamo na mieste a potom ho vrtuľníkom transportovali do nemocnice v Berne. Agentúra AP s odvolaním sa na švajčiarsku televíziu informovala, že Ford počas ošetrovania komunikoval, bližšie správy o jeho zdravotnom stave však počas súťaže neboli známe.



Preteky boli prerušené približne na polhodinu. Po tejto pauze sa vygradovanou jazdou medzi dvoch domácich reprezentantov vklinil Pinturault, víťaz predchádzajúcich dvoch "obrákov" vrátane piatkového v Adelbodene. Okrem neho a Odermatta nabral menšie než sekundové manko jedine Nór Aleksander Aamodt Kilde, ktorý s číslom 15 zaostal o 0,98 s.



Adamovi Žampovi ušiel v piatok postup do druhého kola o päť stotín sekundy. O deň neskôr so štartovým číslom 21 sa po dojazde zaradil na štrnástu pozíciu, keď dokázal zrýchliť predovšetkým v dolnej pasáži. Jeho brat Andreas sa na štart chystal so 46-kou.